Дипломатический сувенир. Почему Китай впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россия названа агрессором

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Новость дня: Китай впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россия названа агрессором.

Речь идет о резолюции A/77/L.65 о сотрудничестве Организации с Советом Европы. Документ принимается ежегодно. В редакции 2023 года, в частности, речь идет о российской агрессии против Украины и Грузии.

"Беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права", – подчеркивается в резолюции.

Голосование состоялось еще 26 апреля и результаты обнародовал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter.

1. Резолюцию поддержали, в том числе Индия и Бразилия, которые, как и Китай, частенько воздерживаются при голосовании за документы с упоминанием российско-украинской войны.

2. Китай поддерживает любые дипломатические усилия для, как сказано в документе, скорейшего восстановления и поддержания мира и безопасности на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства. Если для этого требуется усиление сотрудничества ООН и Совета Европы, то почему бы и не поддержать эту инициативу. М — миротворец.

3. В документе нет призывов к РФ, чтобы, например, вывести войска с территории Украины и освободить оккупированные территории. То есть нет принципиальных и критичных для российской стороны формулировок. "Агрессия РФ" — факт состоявшийся, а в резолюции нет, например, ни слова о том, что агрессия была неспровоцированной. Китай, Индия и Бразилия придерживаются точки зрения, что Россия имела мотивацию к вооруженной интервенции в Украине — расширение НАТО на Восток за счет Украины.

Голосование никак не обозначает изменения в позиции Китая Фото: AP

4. В тот же день, 26 апреля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, так что можем трактовать голос Китая как дипломатический сувенир :)

5. Голосование никак не обозначает изменения в позиции Китая, и сдвигов во внешней политике КНР в ближайшее время не предвидится.

6. Нет, Китай не "предал Россию" и не "кинул Россию в ООН". Они действительно часто голосуют одинаково, но не для того, чтобы выступить в поддержку друг друга, а в том случае, если их взгляды на вопрос совпадают.

7. Не исключаю, что значительную роль сыграла "тихая дипломатия", проводимая украинской стороной, но с моей точки зрения, позиция Китая непоколебима.

Короче, я бы не стала делать из этой новости сенсацию.

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