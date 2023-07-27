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Странные подарки. Какую ненужную помощь оказывает Запад воюющей стране

Запад, желая выглядеть добрым, отдает Украине подарками ненужное, некачественное или неполноценное. Культуролог Зоя Звиняцковская размышляет о причине и побочном эффекте таких подарков.

Зоя Звиняцковская
Зоя Звиняцковская
Историк моды, критик, культуролог
eye 249
Мост-волна, Киев, оболонь
Мост-волна в Киеве — один из примеров не самой нужной помощи
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Это сейчас уже мощный тренд, который в очередной раз показывает наличие или отсутствие собственной воли и видения ситуации. Украине сейчас дают много всего — от денег на мост в Киеве и турникетов до, например, предложения отвести детей военных в Париж. Все эти предложения иностранцы делают, исходя из своих собственных потребностей и интересов. Они хотят быть модными, они хотят быть добрыми, они хотят списать налоги, показать деятельность, выиграть свои местные выборы, просто искренне хотят помочь, но необременительно для себя — причин миллион. Но есть в этих всех кейсах кое-что общее: это все остается и у нас. Мост — будет стоять в Киеве, откроет дорогу для застройки заповедного острова. Турникеты — ну вы знаете, некачественные турникеты просто убивают людей, а нам дают, не проверяя качество. Неделя в Париже, как оказалось, не включает дорогу и вообще — наши дети должны трое суток за свой счет добираться по переполненным европейским дорогам и потом трое суток домой, найти на это деньги и что-то есть в процессе. Но парижане почувствуют себя добрыми и эмпатичными, причем без особых усилий. И против таких подарков довольно сложно устоять.

Украина иногда выглядит как полка для ненужных сувениров Fullscreen
Украина иногда выглядит как полка для ненужных сувениров
Фото: pexels.com

Я понимаю, что, может, денег на мост больше и не дадут и есть архитектор, который этот мост годами пропихивает. Я понимаю, что турникетов не хватает, а тут так удобно — взял и закрыл потребность. Я понимаю, что дети и сопровождающие учителя хотят в Париж. Но ведь действительно в этих кейсах мы зачем-то удовлетворяем чужие потребности за свой счет — искаженным городом, жизнями военных, порой и деньгами на дорогу, которые планируется искать в украинских фондах, вместо того, чтобы отдать их на дроны.

Такой способ мышления лишен понимания собственных целей и элементарного чувства целесообразности, это философия "бери, что дают". Но ведь всегда дают не то, что нужно тебе, а то, что дают — и потом ты со всем этим хламом зачем-то остаешься. Конечно, если не имеешь собственных целей и четкого понимания, что и зачем тебе нужно.

А пока Украина выглядит как каминная полка в номере отеля, где каждый оставляет какой-то сувенир, который ему самому уже не нужен. Как помойка благотворительности выглядит, если честно.

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