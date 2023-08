Четыре условия победы. Что надо делать, чтобы Украина выстояла и победила

Related video

Что для нас победа? Если коротко — это лучшие условия, чем были до нее. Это не о дате, а об условиях.

Что такое лучшие условия?

Это когда нет угрозы извне.

Какие для этого есть условия?

Коллективная безопасность. Но это означает вступление в активную фазу войны союзников, которые пока остаются партнерами. Это пока кажется маловероятным. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Давление на партнеров России, которые ей сочуствуют, в первую очередь по БРИКС. А для этого наши партнеры должны либо убедить их, либо предложить. Это достаточно вероятный сценарий.

Переформатирование системы мирового правоустройства. Это пока выглядит еще более маловероятным, чем первый пункт.

Изменение Россией своего курса. Распад, как и кардинальная смена курса при текущих обстоятельствах, очень маловероятный. Российская империя распалась под влиянием параллельной структуры, которая ее просто сместила. СССР не распался, а надломился, и то в результате борьбы элит. Какова роль была Украины в этом — хорошо показано в документальном сериале "Коллапс" от "Суспільне Мовлення". Есть ли сейчас те, кто мог бы спровоцировать центробежные движения? Нет. СНГ и ОДКБ пока живы даже. Что говорить о центробежных движениях в пределах самой России.

Конечно, может взлететь черный лебедь.

Стойкость и выдержка — то, что сейчас прежде всего нужно от защитников Украины Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Возможны ли переговоры?

Условием для переговоров является понимание проигрыша агрессора. Любые уступки сейчас — это игра в одни ворота. Но пока Россия не чувствует проигрыша.

Какие условия проигрыша?

Проигрыш — это худшие условия, чем были до войны.

При каких условиях мы выстоим?

Делать все, чтобы максимально приблизить условия победы и не допустить проигрыша:

работать над укреплением институтов;

улучшать обороноспособность;

обеспечивать устойчивость государственных институтов;

работать на индивидуальном уровне там, где можно быть эффективным и полезным, чтобы обеспечить наступление условий победы.

Есть ли варианты, кроме этого?

Глухая оборона. Чтобы исключить ракетные удары по линии обороны, нужна сверхмощная и плотная система ПВО и очень укрепленная линия обороны. На это нужно как минимум длительное время.

Методическое уничтожение возможностей врага — это то, что происходит сейчас.

Снижение устойчивости и потенциала врага — это, в том числе, санкционная политика, которая могла бы быть более жесткой, но для этого нужна более тщательная работа Украины и международных партнеров по вторичным санкциям и отслеживанию пересечения товаров, в том числе двойного назначения, через границы третьих сторон.

Keep calm and do your best.

