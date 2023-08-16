Четыре условия победы. Что надо делать, чтобы Украина выстояла и победила
Победой можно считать ситуацию, при которой условия будут лучше, чем до войны, пишет медиа-менеджер Алексей Харченко. И объясняет, что нужно для этого сделать и как решить самую сложную задачу.
Что для нас победа? Если коротко — это лучшие условия, чем были до нее. Это не о дате, а об условиях.
Что такое лучшие условия?
Это когда нет угрозы извне.
Какие для этого есть условия?
- Коллективная безопасность. Но это означает вступление в активную фазу войны союзников, которые пока остаются партнерами. Это пока кажется маловероятным. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
- Давление на партнеров России, которые ей сочуствуют, в первую очередь по БРИКС. А для этого наши партнеры должны либо убедить их, либо предложить. Это достаточно вероятный сценарий.
- Переформатирование системы мирового правоустройства. Это пока выглядит еще более маловероятным, чем первый пункт.
- Изменение Россией своего курса. Распад, как и кардинальная смена курса при текущих обстоятельствах, очень маловероятный. Российская империя распалась под влиянием параллельной структуры, которая ее просто сместила. СССР не распался, а надломился, и то в результате борьбы элит. Какова роль была Украины в этом — хорошо показано в документальном сериале "Коллапс" от "Суспільне Мовлення". Есть ли сейчас те, кто мог бы спровоцировать центробежные движения? Нет. СНГ и ОДКБ пока живы даже. Что говорить о центробежных движениях в пределах самой России.
Конечно, может взлететь черный лебедь.
Возможны ли переговоры?
Условием для переговоров является понимание проигрыша агрессора. Любые уступки сейчас — это игра в одни ворота. Но пока Россия не чувствует проигрыша.
Какие условия проигрыша?
Проигрыш — это худшие условия, чем были до войны.
При каких условиях мы выстоим?
Делать все, чтобы максимально приблизить условия победы и не допустить проигрыша:
- работать над укреплением институтов;
- улучшать обороноспособность;
- обеспечивать устойчивость государственных институтов;
- работать на индивидуальном уровне там, где можно быть эффективным и полезным, чтобы обеспечить наступление условий победы.
Есть ли варианты, кроме этого?
- Глухая оборона. Чтобы исключить ракетные удары по линии обороны, нужна сверхмощная и плотная система ПВО и очень укрепленная линия обороны. На это нужно как минимум длительное время.
- Методическое уничтожение возможностей врага — это то, что происходит сейчас.
- Снижение устойчивости и потенциала врага — это, в том числе, санкционная политика, которая могла бы быть более жесткой, но для этого нужна более тщательная работа Украины и международных партнеров по вторичным санкциям и отслеживанию пересечения товаров, в том числе двойного назначения, через границы третьих сторон.
Keep calm and do your best.Важно