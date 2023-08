Чотири умови перемоги. Що треба робити, щоб Україна вистояла та перемогла

Related video

Що для нас перемога? Якщо коротко — це ліпші умови, ніж були до неї. Це не про дату, а про умови.

Що таке кращі умови?

Це коли немає загрози ззовні.

Які для цього є умови?

Колективна безпека. Але це означає вступ у активну фазу війни союзників, які поки що лишаються партнерами. Це поки що видається малоймовірним. Принаймні в короткотривалій перспективі.

Тиск на партнерів Росії, які їй співчувають, насамперед БРІКС. А для цього наші партнери мають або переконати їх, або запропонувати. Це досить ймовірний сценарій.

Переформатування системи світового правоустрою. Це поки що виглядає ще більш малоймовірним, аніж перший пункт.

Зміна Росією свого курсу. Розпад, як і кардинальна зміну курсу за поточних обставин, дуже малоймовірний. Російська імперія розпалася під впливом паралельної структури, яка її просто змістила. СРСР не розпався, а надломився, і то внаслідок боротьби еліт. Яка роль була України в цьому — добре показано в документальному серіалі "Колапс" від "Суспільне Мовлення". Чи є зараз ті, хто б міг спровокувати відцентрові рухи? Ні. СНД і ОДКБ поки живі навіть. Що казати про відцентрові рухи в межах самої Росії.

Звісно, може злетіти чорний лебідь.

Стійкість та витримка – те, що зараз насамперед потрібно від захисників України Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Чи можливі перемовини?

Умовою для перемовин є розуміння програшу агресора. Будь-які поступки зараз — це гра в одні ворота. Але поки що Росія не відчуває програшу.

Які умови програшу?

Програш — це гірші умови, аніж були до війни.

За яких умов ми вистоїмо?

Робити все, щоб максимально наблизити умови перемоги та не допустити програшу:

працювати над зміцненням інституцій;

поліпшувати обороноздатність;

забезпечувати стійкість державних інституцій;

працювати на індивідуальному рівні там, де можна бути ефективним і корисним, щоб забезпечити настання умов перемоги.

Чи є варіанти, окрім цього?

Глуха оборона. Щоб унеможливити ракетні удари по лінії оборони, потрібна надпотужна і щільна система ППО та дуже укріплена лінія оборони. На це треба щонайменше тривалий час.

Методичне знищення спроможностей ворога — це те, що відбувається зараз.

Зниження стійкості і потенціалу ворога — це, зокрема, санкційна політика, яка могла б бути жорсткішою, але для цього потрібна більш ретельна робота України та міжнародних партнерів щодо вторинних санкцій і відслідковування перетину товарів, зокрема подвійного призначення, через кордони третіх сторін.

Keep calm and do your best.

