Чотири умови перемоги. Що треба робити, щоб Україна вистояла та перемогла
Перемогою можна вважати ситуацію, за якої умови будуть кращими, ніж до війни, пише медіаменеджер Олексій Харченко. І пояснює, що потрібно для цього зробити і як вирішити найскладніше завдання.
Що для нас перемога? Якщо коротко — це ліпші умови, ніж були до неї. Це не про дату, а про умови.
Що таке кращі умови?
Це коли немає загрози ззовні.
Які для цього є умови?
- Колективна безпека. Але це означає вступ у активну фазу війни союзників, які поки що лишаються партнерами. Це поки що видається малоймовірним. Принаймні в короткотривалій перспективі.
- Тиск на партнерів Росії, які їй співчувають, насамперед БРІКС. А для цього наші партнери мають або переконати їх, або запропонувати. Це досить ймовірний сценарій.
- Переформатування системи світового правоустрою. Це поки що виглядає ще більш малоймовірним, аніж перший пункт.
- Зміна Росією свого курсу. Розпад, як і кардинальна зміну курсу за поточних обставин, дуже малоймовірний. Російська імперія розпалася під впливом паралельної структури, яка її просто змістила. СРСР не розпався, а надломився, і то внаслідок боротьби еліт. Яка роль була України в цьому — добре показано в документальному серіалі "Колапс" від "Суспільне Мовлення". Чи є зараз ті, хто б міг спровокувати відцентрові рухи? Ні. СНД і ОДКБ поки живі навіть. Що казати про відцентрові рухи в межах самої Росії.
Звісно, може злетіти чорний лебідь.
Чи можливі перемовини?
Умовою для перемовин є розуміння програшу агресора. Будь-які поступки зараз — це гра в одні ворота. Але поки що Росія не відчуває програшу.
Які умови програшу?
Програш — це гірші умови, аніж були до війни.
За яких умов ми вистоїмо?
Робити все, щоб максимально наблизити умови перемоги та не допустити програшу:
- працювати над зміцненням інституцій;
- поліпшувати обороноздатність;
- забезпечувати стійкість державних інституцій;
- працювати на індивідуальному рівні там, де можна бути ефективним і корисним, щоб забезпечити настання умов перемоги.
Чи є варіанти, окрім цього?
- Глуха оборона. Щоб унеможливити ракетні удари по лінії оборони, потрібна надпотужна і щільна система ППО та дуже укріплена лінія оборони. На це треба щонайменше тривалий час.
- Методичне знищення спроможностей ворога — це те, що відбувається зараз.
- Зниження стійкості і потенціалу ворога — це, зокрема, санкційна політика, яка могла б бути жорсткішою, але для цього потрібна більш ретельна робота України та міжнародних партнерів щодо вторинних санкцій і відслідковування перетину товарів, зокрема подвійного призначення, через кордони третіх сторін.
Keep calm and do your best.Важливо