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Несмотря на растущее количество доказательств своего участия в войне в Украине, коммунистический режим на Кубе пытается прикрыть свое военное вмешательство в конфликт и помощь России.

Министерство иностранных дел Кубы распространило по всему миру версию о том, что подпольная сеть продавала сотни кубинских мужчин, отправленных воевать в Украину. Кроме того, оно возложило ответственность за это преступное предприятие на 17 кубинских граждан, которым грозит суровое наказание. Они также назвали меня террористом за то, что я мирно выступил против них.

Любой, кто имеет хотя бы элементарное представление о том, насколько жестко управляется тоталитарное полицейское государство на Кубе, знает, что практически невозможно перевезти сотни людей в Россию так, чтобы режим этого не заметил. Заявление министерства также противоречит онлайн-видео-свидетельствам молодых кубинских мужчин, посетивших Россию, которые объясняют, что их вербовка на каждом этапе контролировалась правительственными военными чиновниками на Кубе.

Но решающим моментом здесь является то, что украинские спецслужбы успешно взломали базы данных своих российских противников и получили полную информацию о поездках и пересечении границы сотен кубинцев, которые отправились воевать на стороне России. Краткое содержание видео распространилось в сети.

Могут ли быть дальнейшие сомнения в том, что медиа-блиц режима — это всего лишь отвлекающий маневр?

Коммунистический режим Кубы вряд ли скрывал свою близость или, точнее, подчинение Москве. Правительство России заключило соглашение с заместителем министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерием Ревенко о подготовке кубинских войск в этой стране и расширении военного сотрудничества "в плановом порядке".

В марте 2023 года режим Кубы подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с секретарем Совета Безопасности России генералом Николаем Патрушевым о военном сотрудничестве на международном и региональном уровнях. Встреча Рауля Кастро и Патрушева была посвящена "угрозам со стороны Запада" и сотрудничеству в противодействии "цветным революциям" на Кубе и в Европе.

19-летние кубинские рекруты, описавшие механизм вербовки Фото: Из открытых источников

Кроме того, различные источники подтвердили проведение тайной военной операции гаванского режима против украинского народа. 24 мая 2023 года средства массовой информации в Рязанской области России сообщили, что "несколько кубинцев" уже воюют в Украине после того, как в социальные сети были загружены видео солдат с кубинскими флагами. 5 сентября 2023 года высокопоставленный российский военный чиновник сообщил The Moscow Times, что международные батальоны на передовой в Украине состоят в основном из кубинцев и сербов.

Появились также доказательства, противоречащие заявлениям режима о том, что эти граждане записались в российскую армию после того, как покинули Кубу. 30 августа 2023 года двое 19-летних кубинских граждан, которые в настоящее время служат солдатами в российской армии, записали вирусное видео, в котором объясняется, что кубинские и российские государственные посредники подписывают контракты с кубинскими гражданами на острове. Затем коммунистический режим разрешает этим гражданам поехать в Россию для поддержки военных под предлогом "восстановления городов". Там, если они откажутся участвовать в войне, их избивают и угрожают тюремным заключением на 30 лет либо в России, либо на Кубе.

Открытое участие режима в войне, которая привела к гибели людей и разрушениям, невиданным в Европе со времен Второй мировой войны, демонстрирует, почему демократическим странам опасно поддерживать и помогать тоталитарным государствам.

Финансирование Европейским Союзом диктатуры Гаваны через Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве (PDCA) позволяет ЕС направить около 155 миллионов евро финансовой помощи на 80 проектов развития на Кубе. Аналогичным образом, Парижский клуб имеет погашенный долг кубинскому режиму в размере 8,5 миллиардов долларов и терпеливо ожидает отсроченных платежей в размере 200 миллионов долларов. Без этих средств, которые идут непосредственно в структуры, контролируемые режимом, и не доходят до кубинского народа, кубинская диктатура рухнет.

Настало время европейцам и странам, финансирующим Парижский клуб, задаться вопросом, куда идут их налоги. Нет смысла применять санкции и осуждать Российскую Федерацию, одновременно субсидируя преступную диктатуру в Гаване, которая обеспечивает Россию военными кадрами для ее продолжающейся войны в Украине.

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