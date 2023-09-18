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Незважаючи на підвищену кількість доказів своєї участі у війні в Україні, комуністичний режим на Кубі намагається прикрити своє військове втручання в конфлікт і допомогу Росії.

Міністерство закордонних справ Куби поширило по всьому світу версію про те, що підпільна мережа продавала сотні кубинських чоловіків, відправлених воювати в Україну. Крім того, воно поклало відповідальність за це злочинне підприємство на 17 кубинських громадян, яким загрожує суворе покарання. Вони також назвали мене терористом за те, що я мирно виступив проти них.

Будь-хто, хто має хоча б елементарне уявлення про те, наскільки жорстко управляється тоталітарна поліцейська держава на Кубі, знає, що практично неможливо перевезти сотні людей у Росію так, щоб режим цього не помітив. Заява міністерства також суперечить онлайн-відео-свідченням молодих кубинських чоловіків, які відвідали Росію і пояснюють, що їх вербування на кожному етапі контролювали урядові військові чиновники на Кубі.

Але вирішальним моментом тут є те, що українські спецслужби успішно зламали бази даних своїх російських супротивників і отримали повну інформацію про поїздки та перетин кордону сотень кубинців, які вирушили воювати на боці Росії. Короткий зміст відео поширився в мережі.

Чи можуть бути подальші сумніви в тому, що медіа-бліц режиму — це всього лише відволікаючий маневр?

Комуністичний режим Куби навряд чи приховував свою близькість або, точніше, підпорядкування Москві. Уряд Росії уклав угоду із заступником міністра оборони Білорусі з міжнародного військового співробітництва Валерієм Ревенком про підготовку кубинських військ у цій країні та розширення військового співробітництва "в плановому порядку".

У березні 2023 року режим Куби підписав меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з секретарем Ради Безпеки Росії генералом Миколою Патрушевим про військове співробітництво на міжнародному та регіональному рівнях. Зустріч Рауля Кастро і Патрушева була присвячена "погрозам з боку Заходу" і співпраці у протидії "кольоровим революціям" на Кубі та в Європі.

19-річні кубинські рекрути, які описали механізм вербування Фото: З відкритих джерел

Крім того, різні джерела підтвердили проведення таємної військової операції гаванського режиму проти українського народу. 24 травня 2023 року засоби масової інформації в Рязанській області Росії повідомили, що "кілька кубинців" уже воюють в Україні після того, як у соціальні мережі було завантажено відео солдатів із кубинськими прапорами. 5 вересня 2023 року високопоставлений російський військовий чиновник повідомив The Moscow Times, що міжнародні батальйони на передовій в Україні складаються переважно з кубинців і сербів.

З'явилися також докази, які суперечать заявам режиму про те, що ці громадяни записалися в російську армію після того, як покинули Кубу. 30 серпня 2023 року двоє 19-річних кубинських громадян, які наразі служать солдатами в російській армії, записали вірусне відео, в якому пояснюється, що кубинські та російські державні посередники підписують контракти з кубинськими громадянами на острові. Потім комуністичний режим дозволяє цим громадянам поїхати в Росію для підтримки військових під приводом "відновлення міст". Там, якщо вони відмовляться брати участь у війні, їх б'ють і погрожують тюремним ув'язненням на 30 років або в Росії, або на Кубі.

Відкрита участь режиму у війні, яка призвела до загибелі людей і руйнувань, небачених у Європі з часів Другої світової війни, демонструє, чому демократичним країнам небезпечно підтримувати і допомагати тоталітарним державам.

Фінансування Європейським Союзом диктатури Гавани через Угоду про політичний діалог і співробітництво (PDCA) дозволяє ЄС спрямувати близько 155 мільйонів євро фінансової допомоги на 80 проєктів розвитку на Кубі. Аналогічним чином, Паризький клуб має погашений борг кубинському режиму в розмірі 8,5 мільярдів доларів і терпляче чекає на відтерміновані платежі в розмірі 200 мільйонів доларів. Без цих коштів, які йдуть безпосередньо в структури, контрольовані режимом, і не доходять до кубинського народу, кубинська диктатура завалиться.

Настав час європейцям і країнам, що фінансують Паризький клуб, поставити запитання, куди йдуть їхні податки. Немає сенсу застосовувати санкції і засуджувати Російську Федерацію, одночасно субсидуючи злочинну диктатуру в Гавані, яка забезпечує Росію військовими кадрами для її триваючої війни в Україні.

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