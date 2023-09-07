РФ вербувала найманців на Кубі: українські хакери встановили їхні особи (фото, відео)

Воювати в Україні на боці РФ погодилися 198 кубинців віком від 18 до 68 років. Їм запропонували зарплату від 2 000 доларів на місяць, а також соцпакет, як у росіян-контрактників.

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Українські хакери команди "Кібер Опір" отримали доступ до особистих даних громадян Куби, яких Російська Федерація вербувала для війни в Україні. Йдеться про 199 бойовиків, пише InformNapalm.

Докази вербування кубинців у ЗС РФ було отримано з електронної поштової скриньки російського майора Антона Перевозчикова, який є начальником пункту відбору на військову службу за контрактом у місті Тула.

Тульський "воєнком" Антон Перевозчиков

З листувань російського "воєнкома" хакери змогли дізнатися паспортні дані 199 іноземних осіб, які погодилися воювати в російській армії. Майже всі вони мають кубинське громадянство. Винятком став Діас Ромеро Хуан Пабло — у нього паспорт Колумбії.

РФ завербувала 199 найманців

Найстарший найманець Олівіа Фернандо Ласаро в грудні може відсвяткувати 69-річчя, а наймолодшому кубинцю на ім'я Мена Альварез-Буілья Йоендер Рауль у березні виповнилося 18 років. Серед охочих воювати в Україні також є людина з прізвищем Бандера.

Олівія Фернандо Ласаро Фото: InformNapalm

Мена Альварез-Буілья Йоендер Рауль Фото: InformNapalm

Іноль Бандера Фото: InformNapalm

Усі згадані особи протягом минулих місяців прибули до РФ під приводом "туризму". Вони добираються до Тули, де їх зустрічає майор Перевозчиков і надає їм на підпис низку документів, які нібито гарантують такий самий соцпакет, як і в росіян-контрактників.

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За службу кубинцям пропонують зарплату від 2 000 доларів на місяць. Як зазначають автори статті, згадані громадяни Куби практично не мають можливості заробити такі гроші у себе на батьківщині. Більшість із них вдома займалися низькокваліфікованою працею, маючи при цьому великі родини.

Крім даних з пошти Перевозчикова, розслідувачі також отримали додаткові докази вербування кубинських найманців у РФ з їхніх соцмереж. Так, Алієскі Аначе і Мікаель Валідо опублікували на своїх сторінках у Facebook фото, зроблені неподалік від тульського військкомату.

Алієскі Аначе Фото: InformNapalm

Алієскі Аначе опублікував у Facebook фото з Тули Фото: InformNapalm

Мікаель Валідо Фото: InformNapalm

Мікаель Валідо Тула сфотографувався неподалік від тульського військкомату Фото: InformNapalm

Зі свого боку Роландо Боза Мортон опублікував фото на тлі тульських "пам'яток".

Роландо Боза Мортон

Роландо Боза Мортон у Тулі Фото: InformNapalm

Нагадаємо, 4 вересня в МЗС Куби повідомили про викриття російської організації, що займалася незаконною діяльністю. Злочинці торгували людьми, яких потім використовували як найманців для участі у війні з Україною на боці РФ.