РФ вербовала наемников на Кубе: украинские хакеры установили их личности (фото, видео)

Воевать в Украине на стороне РФ согласились 198 кубинцев возрастом в 18 до 68 лет. Им предложили зарплату от 2 000 долларов в месяц, а также соцпакет, как у россиян-контрактников.

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Украинские хакеры команды "Кибер Сопротивление" получили доступ к личным данным граждан Кубы, которых Российская Федерация вербовала для войны в Украине. Речь идет о 199 боевиках, пишет InformNapalm.

Доказательства вербовки кубинцев в ВС РФ были получены из электронного почтового ящика российского майора Антона Перевозчикова, который является начальником пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула.

Тульский "военком" Антон Перевозчиков

Из переписок российского "военкома" хакеры смогли узнать паспортные данные 199 иностранных лиц, согласившихся воевать в российской армии. Почти все они имеют кубинское гражданство. Исключением стал Диас Ромеро Хуан Пабло – у него паспорт Колумбии.

РФ завербовала 199 наемников

Самый старший наемник Оливиа Фернандо Ласаро в декабре может отпраздновать 69-летие, а самому молодому кубинцу по имени Мена Альварез-Буилья Йоэндер Рауль в марте исполнилось 18 лет. Среди желающих воевать в Украине также есть человек с фамилией Бандера.

Оливиа Фернандо Ласаро Фото: InformNapalm

Мена Альварез-Буилья Йоэндер Рауль Фото: InformNapalm

Иноль Бандера Фото: InformNapalm

Все упомянутые лица в течении прошлых месяцев прибыли в РФ под предлогом "туризма". Они добираются до Тулы, где их встречает майор Перевозчиков и предоставляет им на подпись ряд документов, которые якобы гарантируют такой же соцпакет, как и у россиян-контрактников.

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За службу кубинцам предлагают зарплату от 2 000 долларов в месяц. Как отмечают авторы статьи, упомянутые граждане Кубы практически не имеют возможности заработать такие деньги у себя на родине. Большинство из них дома занимались низкоквалифицированным трудом, имея при этом большие семьи.

Кроме данных с почты Перевозчикова, расследователи также получили дополнительные доказательство вербовки кубинских наемников в РФ из их соцсетей. Так, Алиески Аначе и Микаэль Валидо опубликовали на своих страницах в Facebook фото, сделанные неподалеку от тульского военкомата.

Алиески Аначе Фото: InformNapalm

Алиески Аначе опубликовал в Facebook фото с Тулы Фото: InformNapalm

Микаэль Валидо Фото: InformNapalm

Микаэль Валидо Тула сфотографировался неподалеку от тульского военкомата Фото: InformNapalm

В свою очередь Роландо Боза Мортон опубликовал фото на фоне тульских "достопримечательностей".

Роландо Боза Мортон

Роландо Боза Мортон в Туле Фото: InformNapalm

Напомним, 4 сентября в МИД Кубы сообщили о разоблачении российской организации, занимавшейся незаконной деятельностью. Преступники торговали людьми, которых затем использовали как наемников для участия в войне с Украиной на стороне РФ.