Важен не человек, а бюджет. Почему в Украине к этому сводится вся государственная политика

Это все, что вы говорите. Что для бизнеса это дополнительное бремя, что нужно уменьшить административную нагрузку на бизнес, потому что не будет развиваться. Вы знаете, это все — вообще не аргумент.

Где-то так на днях представитель Минфина в разговоре отреагировал на предложение сделать небольшое упрощение для предпринимателей.

Проблема не в конкретном чиновнике и не в Минфине, проблема — в общей государственной философии.

The client is always wrong. Так было написано на баре в известном фильме. Гражданин всегда виноват — так прописано в наших подзаконных актах и нашей ежедневной практике. Номинально вы, конечно, прочитаете в законах и Конституции о правах и свободах и о том, что права человека являются высшей ценностью в отношениях "государство-гражданин". Но в жизни все иначе. И мы все это знаем.

В Конституции все прописано красиво, в жизни получается иначе Фото: Википедия

Я уже не верю, что эта проблема в Украине решится эволюционным путем. Эта проблема болит, пока ты среди плебса, но как только ты попадаешь в высшие эшелоны власти — боль исчезает. А раз мне не болит, то значит, и проблемы нет.

Говорят разговоры, собираются совещания, круглые столы, звучат призывы к диалогу. Но модель отношений не меняется вообще ни на каплю. Потому что доходы бюджета — это высшая ценность.

Что нужно сделать? Темнота не любит свет. Наши законы фактически дублируют законодательство ЕС. Где-то так же, как советская Конституция дублировала западные Конституции. Но надо помочь иностранцам, которые являются нашими кредиторами, заглянуть за этот красивый фасад и показать, как оно на самом деле все работает. Если нашим руководителям безразличны наши экономические перспективы, то нашим кредиторам ох как не безразлично, сколько они нас будут финансировать и вернем ли мы наши долги.

Да, это звучит очень странно. Но наше экономическое развитие гораздо больше интересно нашим кредиторам, чем украинским элитам.

