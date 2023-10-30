Денег нет, возвращать нечего: из Украины во время войны выводят валютную выручку, как это исправить

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Многие в Украине не понимают, в чем суть установления различных сроков возврата валютной выручки при экспорте: 90 или 180 дней.

Часть экспортеров у нас работает через свои подставные торговые дома, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Например, руда на мировом рынке стоит 200 дол, с украинского ГОК-а на свою оффшорку ее продают за 60, а уже с оффшорки на рынок — за 200.

Механизм контроля за ценами через механизм трансфертного ценообразования у нас почти не работает, поэтому ГОК будет платить налоги с цены в 60 дол, а 140 дол хозяин ГОК-а аккумулирует на оффшорке и купит себе яхту, не заплатив налоги.

Но даже выручку в расчете по 60 дол за тонну он не спешит возвращать в Украину.

Например, по контракту А в страну через 180 дней должно вернуться 100 млн дол.

А контракт Б заключен через 100 дней на 150 млн.

На оффшорку через 100 дней зашли все деньги и по контракту А, и по контракту Б.

Но выручку по контракту А собственник ГОК-а уже направил на личные счета по фиктивным операциям.

Этих денег нет, возвращать нечего.

Но оффшорка, на которую заведены контракты А и Б — она же своя.

Поэтому оффшорка возвращает в Украину 100 млн по контракту А за счет выручки по контракту Б.

Такая же ситуация с зерном и с любым другим сырьевым товаром, где расчеты идут в основном по банковсим аккредитивам, то есть платеж против поставки.

Нет никакого смысла устанавливать для сырьевого экспорта такие длительные сроки расчета: 90 или 180 дней.

Эти параметры установили очень давно в расчете на оплату продукци с высоким уровнем добавочной стоимости.

Мол, Украина будет продавать тракторы, турбины и самолеты и для этого нужен более длительный срок расчетов по экспорту.

В условиях нашей сырьевой специализации, весь спор касательно сроков возврата валютной выручки, 90 или 180 дней — это по сути, негласный договор ФПГ и власти, какой обьем валютной выручки можно будет оставить за границей НАВСЕДА: за квартал (90 дней) или за полгода (180 дней).

Это как в Европе на фоне нулевых ставок в прежние годы кредитный лимит по карте рассматривали как "подарок банка".

И что касается экономической свободы: правильно или нет, лимитировать сроки возврата валютной выручки.

На мой взгляд, такое лимитирование, особенно во время войны, должно быть в отношении сырьевых товаров: руда, зерно.

То есть в отношении природных ресурсов. Эта выручка должна возвращаться в страну в течение 30 дней.

Валютная выручка при экспорте продукции с высоким уровнем добавочной стоимости должна находиться в полном распоряжении ее владельца в Украине или за рубежом.

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