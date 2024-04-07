Minesalt - новое поле битвы: как Украина победила Россию в компьютерной игре по мотивам Minecraft

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Когда Степан Бандривский бежал из Соледара на востоке Украины в феврале 2022 года, он, вероятно, никогда не думал, что в следующий раз войдет в свой родной город как персонаж видеоигры.

Хотя его телесное "я" находится в 600 милях оттуда, в Хмельницком, на западе страны, Бандривский вернулся домой в бестелесном виде в качестве персонажа Minesalt, спин-оффа чрезвычайно популярной игры Minecraft, разработанного украинским правительством.

Выпуск игры в прошлый четверг знаменует собой выход Украины на новое поле битвы, виртуальный фронт, через который обе стороны пытаются охватить новую и более молодую аудиторию в информационной войне.

Действие игры разворачивается в знаменитых соляных шахтах Соледара, крупнейших в Европе, и игрокам предстоит мчаться по их хранилищам и туннелям, собирая кристаллы соли. Как только они дойдут до конца, их спросят, что они узнали о шахте по пути.

Однако игра также служит информационной цели, чтобы "напомнить миру о борьбе за украинскую свободу", как говорит Ярослава Гресь, главный координатор United24, официального краудфандингового подразделения правительства.

"Спустя два года после полномасштабного вторжения нам необходимо найти новые решения, новые способы коммуникации, новые творческие идеи, чтобы поговорить с миром о войне в Украине", — сказала она. "Вот почему эта игра имеет значение, и она, конечно, является противовесом российской пропаганде, которая использует такие игры, как Roblox и Minecraft".

В самую продаваемую игру в истории Minecraft играют более 160 миллионов пользователей каждый месяц. Одной из причин ее успеха является то, что она позволяет создавать "пользовательский контент", с помощью которого каждый может создать свою собственную версию игры со своими персонажами, настройками и задачами.

Заставка игры Minesalt

После того, как войска ЧВК "Вагнер" захватили Соледар в январе 2023 года, российские разработчики создали собственную версию Minecraft в декорациях этого города. В отличие от украинской версии, основанной на соли, российская адаптация представляет собой реконструкцию битвы, кульминацией которой является финальное задание, требующее от игроков поднять российский трехцветный флаг над захваченным городом.

Вторжение Кремля в виртуальный мир, включающее аналогичные адаптированные версии других игр, таких как Roblox, было расценено как попытка распространить провоенную пропаганду среди молодежи. Эта группа обычно меньше смотрит телевизор, который является основным средством передачи государственных сообщений президента Путина. Были и другие случаи попыток Кремля использовать Minecraft в агитационных целях. В июне прошлого года знаменитости, музыканты и член российского правительства устроили внутри игры концерт, посвященный Дню России.

Minesalt — детище United24 и имеет совсем другую направленность. Она будет использована для сбора средств за счет пожертвований игроков на восстановление школы в Большой Костромке в Днепропетровской области, разрушенной российской ракетой.

33-летний Бандривский, работавший на шахте в Соледаре инженером-логистом, представлен в игре как наставник игроков, показывая им многочисленные пещеры размером с собор, соединенные более чем 200 милями туннелей. Персонажами игры также являются знаменитые люди — Ричард Брэнсон, британский бизнесмен, Александр Усик, чемпион мира по боксу в тяжелом весе, и Александр Зинченко, футболист Английской премьер-лиги.

После захвата Соледара Россией шахта остается закрытой. Чтобы точно воссоздать ее, разработчики из французской компании по производству видеоигр Endorah обратились к воспоминаниям шахтеров, картам и фотографиям.

Minesalt — это больше, чем просто игра. Это способ рассказать миру об украинском наследии, поделиться правдой о войне и о том, что Россия сделала с этим прекрасным местом.

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