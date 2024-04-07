Minesalt — нове поле битви: як Україна перемогла Росію в комп'ютерній грі за мотивами Minecraft

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Коли Степан Бандрівський утік із Соледара на сході України в лютому 2022 року, він, імовірно, ніколи не думав, що наступного разу увійде у своє рідне місто як персонаж відеогри.

Хоча його тілесне "я" перебуває за 600 миль звідти, у Хмельницькому, що на заході країни, Бандрівський повернувся додому в безтілесному вигляді як персонаж Minesalt, спін-офу надзвичайно популярної гри Minecraft, розробленого українським урядом.

Випуск гри минулого четверга знаменує собою вихід України на нове поле битви, віртуальний фронт, через який обидві сторони намагаються охопити нову і більш молоду аудиторію в інформаційній війні.

Дія гри розгортається в знаменитих соляних шахтах Соледара, найбільших у Європі, і гравцям належить мчати по їхніх сховищах і тунелях, збираючи кристали солі. Щойно вони дійдуть до кінця, їх запитають, що вони дізналися про шахту дорогою.

Однак гра також слугує інформаційній меті, щоб "нагадати світові про боротьбу за українську свободу", як каже Ярослава Гресь, головна координаторка United24, офіційного краудфандингового підрозділу уряду.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення нам необхідно знайти нові рішення, нові способи комунікації, нові творчі ідеї, щоб поговорити зі світом про війну в Україні", — сказала вона. "Ось чому ця гра має значення, і вона, звичайно, є противагою російській пропаганді, яка використовує такі ігри, як Roblox і Minecraft".

У найбільш продавану гру в історії Minecraft грають понад 160 мільйонів користувачів щомісяця. Однією з причин її успіху є те, що вона дає змогу створювати "користувацький контент", за допомогою якого кожен може створити свою власну версію гри зі своїми персонажами, налаштуваннями та завданнями.

Заставка гри Minesalt

Після того, як війська ПВК "Вагнер" захопили Соледар у січні 2023 року, російські розробники створили власну версію Minecraft у декораціях цього міста. На відміну від української версії, заснованої на солі, російська адаптація являє собою реконструкцію битви, кульмінацією якої є фінальне завдання, що вимагає від гравців підняти російський триколірний прапор над захопленим містом.

Вторгнення Кремля у віртуальний світ, що має аналогічні адаптовані версії інших ігор, таких як Roblox, було розцінено як спробу поширити провоєнну пропаганду серед молоді. Ця група зазвичай менше дивиться телевізор, який є основним засобом передавання державних повідомлень президента Путіна. Були й інші випадки спроб Кремля використовувати Minecraft в агітаційних цілях. У червні минулого року знаменитості, музиканти та член російського уряду влаштували всередині гри концерт, присвячений Дню Росії.

Minesalt — дітище United24 і має зовсім іншу спрямованість. Її буде використано для збору коштів за рахунок пожертвувань гравців на відновлення школи у Великій Костромці в Дніпропетровській області, зруйнованої російською ракетою.

33-річний Бандрівський, який працював на шахті в Соледарі інженером-логістом, представлений у грі як наставник гравців, показуючи їм численні печери розміром із собор, з'єднані більш ніж 200 милями тунелів. Персонажами гри також є знамениті люди — Річард Бренсон, британський бізнесмен, Олександр Усик, чемпіон світу з боксу у важкій вазі, і Олександр Зінченко, футболіст Англійської прем'єр-ліги.

Після захоплення Соледара Росією шахта залишається закритою. Щоб точно відтворити її, розробники з французької компанії з виробництва відеоігор Endorah звернулися до спогадів шахтарів, карт і фотографій.

Minesalt — це більше, ніж просто гра. Це спосіб розповісти світові про українську спадщину, поділитися правдою про війну і про те, що Росія зробила з цим прекрасним місцем.

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