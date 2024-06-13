Очередная пощечина Путину: почему так важно уничтожение Су-57 на территории РФ

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Владимир Путин провел большую часть своих "красных линий". В своем послании о положении страны в 2021 году он сказал: "Надеюсь, никому не придет в голову пересечь красную линию с Россией… А где эта линия будет, в каждом конкретном случае, мы определим сами".

Одной из этих "красных линий" стало использование американского оружия для нападения на российскую территорию — в ответ Дмитрий Медведев пригрозил вооружить противников США в "неназванных регионах". Безнаказанно нарушив эту "красную линию" при поддержке США, Украина получила значительное тактическое преимущество.

Территория, которую США разрешили атаковать, ограничена, но это значительно сократило "наземное убежище" России — на 16 процентов. Теперь Украина может наносить удары по военным целям в пределах досягаемости предоставленных США систем HIMARS в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Несмотря на то, что большая часть российских тыловых территорий по-прежнему защищена от огня HIMARS собственной "красной линией" президента Байдена, первоначальные сообщения предполагают, что Украина уже нанесла удары по российским системам ПВО в этих областях. В сочетании с другими усилиями (удар беспилотника успешно уничтожил истребитель пятого поколения Су-57 на аэродроме Ахтубинск, в 366 милях от линии фронта), это привело к значительному сдвигу в балансе сил.

Один истребитель может показаться тривиальной потерей, но Су-57 является самой высокотехнологичной из новых разработок России в рамках столь знаменитой модернизации ее вооруженных сил — самой серьезной со времен окончания "холодной войны". Потеря одного из тяжелых истребителей является явным ударом по боеспособности России, но также — четким сигналом для России: ее тылы больше не являются безопасными районами.

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России теперь придется усилить противовоздушную оборону в этих областях, чтобы защититься от последующих ударов, потенциально лишив жизненно важных возможностей свои войска на линии фронта в Украине, в то время как страны НАТО объявляют об увеличении украинских военно-воздушных сил: Голландия отправляет F-16, Франция — истребители Mirage 2000, Украина пытается получить Gripen из Швеции.

В войне, где обе стороны сталкиваются с ограниченностью ресурсов, именно такие шахматные ходы позволяют добиться прорыва. Кремль не может позволить себе дальнейшего затруднения, связанного с потерей наиболее дорогих активов. Их либо необходимо защищать (то есть, активы придется перемещать откуда-то еще), либо их придется отодвинуть подальше от зоны действия дронов или HIMARS, что сократит время на попадание в цель над Украиной.

Это еще одно унижение для Путина после остановки харьковского наступления. Несмотря на тысячи русских потерь и огромные затраты на технику, в пятницу представитель национальной безопасности Белого дома был достаточно уверен, чтобы объявить, что наступление застопорилось и вряд ли будет продвигаться дальше.

Позволив нарушить очередную "красную линию" без какой-либо эскалации или ответных мер, Путин продемонстрировал свою слабость. И хотя Украине хотелось бы иметь возможность делать больше, способность нанести удар внутри России дает ей значительное тактическое преимущество, и она продемонстрировала, что готова использовать его в полной мере.

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