Ловушка для Трампа. Как старый Дональд неожиданно оказался в роли Байдена

Related video

Ловушка радикала

Две главные проблемы для Трампа в замене Байдена на Харрис им и порождены.

Отдельно акцентирую. На выборах борьба идет не за ядро каждого кандидата. А за тех, кто сомневается. Плюс — за мобилизацию своих избирателей, чтобы дошли до участков. Поэтому не существует задачи убедить МАГА-трампистов или укоренившихся демократов. Задача — убедить условно нейтральных. Так вот.

Начнем с ловушки, которую Трамп сам и создал. Точнее, конечно, его штаб создал. В последние месяцы кампания Трампа концентрировалась на возрасте, здоровье и дееспособности Байдена.

Но теперь уже он не борется с "глупым, недееспособным и сверхстарым" Байденом. Теперь Трамп — самый старый кандидат на пост президента США, рассказывающий истории про акул и электричество, которых ужасно боится. И теперь у него не 1:1 в вопросе сыновей-дегенератов. Здесь он уже безоговорочный лидер. Плюс на нем уголовный приговор, который для бывшего прокурора Харрис может оказаться хорошим аргументом в кампании.

Важно

Интрига в США возвращается: какие проблемы создаст для Трампа выдвижение Камалы Харрис

Второй подарок Трамп сделал демократам после покушения. Он, кажется, настолько уверился в победе, что выбрал себе в вице-президенты персонажа, который под самого Трампа мимикрирует. То есть, никакого баланса для умеренных.

Конечно, демократам еще надо всем этим воспользоваться. Выбрать адекватного кандидата в вице-президенты, который сбалансирует недостатки Харрис, поможет нивелировать левый крен в прошлом и усилить позиции у умеренных.

Сейчас уже штаб Трампа, где сидят далеко не глупые люди, будет думать, как нивелировать собственные просчеты. Но стало реально интереснее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно