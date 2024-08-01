Новая война — осенью. К чему приведет очередное обострение на Ближнем Востоке

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Ближний Восток: убийство Хании, заявления Эрдогана и политика Ирана. Что происходит?

В Тегеране Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАСа Исмаила Ханию, ответственного за атаку на страну 7 октября 2023 года. Смерть террориста не вызывает никакого сочувствия, но это символический шаг, который не изменит примерно ничего.

Подорвет ли это организационную целостность ХАМАСа? — Нет. Исламистские (как и другие радикально-религиозные) организации существуют не благодаря индивидуальному лидерству, а благодаря идеологической (религиозно-политической) целостности и сетевому принципу. Там постоянно продуцируются новые управленческие кадры и их "текучка" огромна примерно всегда. Более того, сейчас это еще может дополнительно радикализировать ХАМАС (да, еще есть куда) и дать ему дополнительные аргументы для вербовки.

Приблизит ли это договоренность между Израилем и ХАМАСом о завершении войны? — Нет. Война будет продолжаться. Теперь обе стороны получили повод говорить, что войну надо вести до "победного завершения".

Скорее всего, уже осенью война распространится на Ливан. Как только немного спадет жара, которая в Восточном Средиземноморье немного суровее, чем у нас. Да, атака на Бейрут пару дней назад была лишь тизером.

Война с "Хезболлой", если дойдет до сухопутной фазы, будет не менее сложной, чем в Газе. Вместо городской застройки будут горы и городская застройка. Плюс Ирану гораздо проще обеспечивать "Хезболлу" всем необходимым контрабандой через Ирак и использовать лояльную Сирию как логистическую базу. Обе предыдущие войны в Ливане сложились для Израиля очень тяжело — первая (1982) фактически была проиграна и вызвала кризис в отношениях с администрацией Рейгана, вторая (2006) привела к сокрушительной критике и отставке правительства Эхуда Ольмерта.

Учитывая последние заявления Эрдогана, Турция тоже будет занимать враждебную позицию в отношении Израиля. Нет, конечно, никакого "ввода турецких войск для защиты мирного населения Газы" не будет. Но деньги, грузы и (возможно) оружие могут внезапно получить и ХАМАС, и "Хезболла".

Исмаил Хания — причина очередного обострения на Ближнем Востоке Фото: AP

Плюс демография для радикальных исламистских движений в регионе благоприятна: молодого населения в нищете, в том числе пострадавших от войны, более чем достаточно для пропаганды и вербовки.

Иран вряд ли готов вести полномасштабную войну в регионе, но его прокси будут действовать активно не только против Израиля. Проиранские движения попытаются дестабилизировать (еще больше) Ирак. Исламская республика будет давить и на Саудовскую Аравию, своего настоящего врага №1 в регионе.

Цель иранского руководства сейчас проста — чем горячее будет, тем лучше могут быть условия для переговоров с США по деэскалации, вопроса санкций и ядерной сделки. Чем больше будет гореть, чем больше будет давление на Израиль и Саудовскую Аравию, чем выше будет риск коллапса Ирака — тем сложнее администрация Харрис или Трампа будет проводить любую политику в отношении Ирана.

Кроме того, у Ирана всегда остается козырь — блокирование судоходства через Ормузский пролив, который отделяет Персидский залив от выхода к мировому океану. Что может спровоцировать полноценный энергетический кризис, который намного опередит последствия санкций против России. Именно поэтому Китай и Индия, которые критически зависят от поставок нефти из региона (Китай — на 50+%, Индия — на 40%), делают все возможное, чтобы не допустить эскалации в регионе и большой войны Ирана против США, КСА или Израиля.

Россия, конечно, будет работать на эскалацию. Да, здесь их интересы с Китаем противоположны. Россия краткосрочно заинтересована в дестабилизации региона и нефтяного рынка. Но тут у Путина все как всегда: в короткую он играет в плюс, но долгосрочно Россия — цель №1 для экспорта исламистского терроризма.

Лучший способ стабилизировать регион — урегулировать отношения между Израилем и Саудовской Аравией, создав мощный противовес Ирану, пока там существует текущий режим. Но без восстановления адекватного диалога между Израилем и палестинцами, адекватного плана обустройства послевоенной Газы достичь этого будет крайне сложно. А при действующем правительстве в Израиле это практически невозможно, даже если ХАМАС будет полностью вытеснен из Газы. Будет горячее.

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