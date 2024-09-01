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Наследники "Вагнера": какие российские ЧВК воюют сейчас в Украине

ЧВК "Вагнер" прекратил свою деятельность в Украине, но дело его не умерло. Политический аналитик Анна Круглова в колонке для издания RUSI перечисляет негосударственные российские военные группировки, участвующие сейчас в боевых действиях.

Анна Круглова
Анна Круглова
Политолог, политический обозреватель.
eye 92
русич, россия, националисты, ЧВК
Фото: Открытые источники | "Русич" - одна из самых активных военизированных группировок в РФ
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Поскольку "Группа Вагнера" фактически прекратила свое существование в прошлом году после смерти ее лидера Евгения Пригожина, может показаться, что угроза со стороны негосударственных субъектов на поле боя в Украине исчезла. Однако Украина продолжает привлекать различные военизированные группировки, большинство из которых придерживаются крайне правых взглядов.

Одной из наиболее известных является "Русич", которая активно участвует в конфликте в Украине с 2014 года и придерживается неонацистских убеждений. Один из ее лидеров, Алексей Мильчаков, прославился не только тем, что публично и гордо назвал себя нацистом, но и склонностью к садистскому насилию после того, как снял на видео, как он убивает и ест щенка. Однако следует отметить, что "Русич", похоже, не пользуется особой популярностью среди российских крайне правых. Так, Сергей Коротких, один из создателей российского национал-социалистического движения и союзник самого печально известного российского неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак), заявил, что таких людей, как Мильчаков, считают "неудачниками" в движении и рассматривают их участие в войне как возможность привлечь внимание в социальных сетях. Это может быть правдой, поскольку социальные каналы группы содержат очень мало идеологического контента, а то небольшое количество, которое доступно, в основном посвящено убийствам украинских солдат, которых, судя по всему, "Русич" считает второсортной расой.

Другая крайне правая группа — это Русское имперское движение (или, в частности, его военное крыло, Имперский легион) и его более мелкие филиалы, которые называют себя "националистами". Они считают, что Украина как государство не должна существовать и она просто часть России; следовательно, они рассматривают свое участие в войне как вклад в объединение российских территорий с конечной целью создания новой Российской империи с правящим ею монархом. В социальных сетях группы полно постов, посвященных объяснению ее взглядов и обоснованию ее участия в делах Украины. Следует отметить, что, несмотря на восторженное приветствие войны и активное участие в ней, группа позиционирует себя как оппозиция российскому правительству. В ее риторике проступает надежда, что ее участие в конечном итоге поможет достичь ее стратегической цели — смены режима в России и захвата политической власти.

Лозунг Имперского легиона Fullscreen
Лозунг Имперского легиона

За последний год так называемый Российский добровольческий корпус (РДК) также приобрел определенную известность как российская группировка, воюющая на стороне Украины. Эту группу основал в августе 2022 года Денис Капустин (ныне Никитин), гражданин России из Германии. Считается, что Капустин придерживается неонацистских взглядов, и его даже называют "ключевой фигурой в европейских крайне правых кругах" и "одним из самых опасных неонацистов в регионе". Другой участник движения, Алексей Левкин, ранее возглавлял неонацистскую группировку "Вотанюгенд" и называл героем норвежского террориста Андерса Брейвика. Несколько других членов также неоднократно выражали публичную поддержку крайне правым группам и террористам.

Сам Никитин в интервью PBS говорил: "Исламизация, культурный марксизм, мультикультурализм — я думаю, что все это — все эти вещи вредны. Европейская культура определенно находится под угрозой исчезновения. Я верю в такие вещи, как Великая Замена". Эти и другие комментарии Никитина перекликаются с крайне правой идеологией, которая не оставляет сомнений в политических взглядах его самого и его движения. Однако из интервью с другими членами движения видно, что степень принятия этих взглядов варьируется – некоторые члены говорят, что придерживаются традиционалистских взглядов, но не согласны с более крайними крайне правыми идеями, а другие даже утверждают, что имидж РДК как крайне правой группы был создан и продвигался их противниками в России (где группа признана террористической организацией). Хотя это может быть правдой, российские неонацисты выразили поддержку РДК в своих социальных сетях (например, в Telegram-канале "Национал-социалист") и даже призвали делать пожертвования, чтобы помочь раненым бойцам РДК получить медицинскую помощь.

Помимо них, существуют еще две группировки, поддерживающие Украину – "Легион Свободы России" и "Батальон Сибирь", однако достоверной информации недостаточно, чтобы делать однозначные выводы об их идеологической ориентации.

В любом случае, похоже, что, несмотря на исчезновение "Группы Вагнера", Украина по-прежнему остается привлекательной мишенью для различных негосударственных субъектов, многие из которых придерживаются крайне правых убеждений и активны в социальных сетях, сообщая о своей деятельности и вербуя новых членов, а также совершая акты насилия. Их присутствие в регионе является поводом для беспокойства, оно не только еще больше усугубляет ситуацию на поле боя, но и представляет угрозу безопасности для Европы, поскольку эти группировки могут попытаться (как некоторые уже сделали) вывести свою деятельность за рамки Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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