Наследники "Вагнера": какие российские ЧВК воюют сейчас в Украине

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Поскольку "Группа Вагнера" фактически прекратила свое существование в прошлом году после смерти ее лидера Евгения Пригожина, может показаться, что угроза со стороны негосударственных субъектов на поле боя в Украине исчезла. Однако Украина продолжает привлекать различные военизированные группировки, большинство из которых придерживаются крайне правых взглядов.

Одной из наиболее известных является "Русич", которая активно участвует в конфликте в Украине с 2014 года и придерживается неонацистских убеждений. Один из ее лидеров, Алексей Мильчаков, прославился не только тем, что публично и гордо назвал себя нацистом, но и склонностью к садистскому насилию после того, как снял на видео, как он убивает и ест щенка. Однако следует отметить, что "Русич", похоже, не пользуется особой популярностью среди российских крайне правых. Так, Сергей Коротких, один из создателей российского национал-социалистического движения и союзник самого печально известного российского неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак), заявил, что таких людей, как Мильчаков, считают "неудачниками" в движении и рассматривают их участие в войне как возможность привлечь внимание в социальных сетях. Это может быть правдой, поскольку социальные каналы группы содержат очень мало идеологического контента, а то небольшое количество, которое доступно, в основном посвящено убийствам украинских солдат, которых, судя по всему, "Русич" считает второсортной расой.

Другая крайне правая группа — это Русское имперское движение (или, в частности, его военное крыло, Имперский легион) и его более мелкие филиалы, которые называют себя "националистами". Они считают, что Украина как государство не должна существовать и она просто часть России; следовательно, они рассматривают свое участие в войне как вклад в объединение российских территорий с конечной целью создания новой Российской империи с правящим ею монархом. В социальных сетях группы полно постов, посвященных объяснению ее взглядов и обоснованию ее участия в делах Украины. Следует отметить, что, несмотря на восторженное приветствие войны и активное участие в ней, группа позиционирует себя как оппозиция российскому правительству. В ее риторике проступает надежда, что ее участие в конечном итоге поможет достичь ее стратегической цели — смены режима в России и захвата политической власти.

Лозунг Имперского легиона

За последний год так называемый Российский добровольческий корпус (РДК) также приобрел определенную известность как российская группировка, воюющая на стороне Украины. Эту группу основал в августе 2022 года Денис Капустин (ныне Никитин), гражданин России из Германии. Считается, что Капустин придерживается неонацистских взглядов, и его даже называют "ключевой фигурой в европейских крайне правых кругах" и "одним из самых опасных неонацистов в регионе". Другой участник движения, Алексей Левкин, ранее возглавлял неонацистскую группировку "Вотанюгенд" и называл героем норвежского террориста Андерса Брейвика. Несколько других членов также неоднократно выражали публичную поддержку крайне правым группам и террористам.

Сам Никитин в интервью PBS говорил: "Исламизация, культурный марксизм, мультикультурализм — я думаю, что все это — все эти вещи вредны. Европейская культура определенно находится под угрозой исчезновения. Я верю в такие вещи, как Великая Замена". Эти и другие комментарии Никитина перекликаются с крайне правой идеологией, которая не оставляет сомнений в политических взглядах его самого и его движения. Однако из интервью с другими членами движения видно, что степень принятия этих взглядов варьируется – некоторые члены говорят, что придерживаются традиционалистских взглядов, но не согласны с более крайними крайне правыми идеями, а другие даже утверждают, что имидж РДК как крайне правой группы был создан и продвигался их противниками в России (где группа признана террористической организацией). Хотя это может быть правдой, российские неонацисты выразили поддержку РДК в своих социальных сетях (например, в Telegram-канале "Национал-социалист") и даже призвали делать пожертвования, чтобы помочь раненым бойцам РДК получить медицинскую помощь.

Помимо них, существуют еще две группировки, поддерживающие Украину – "Легион Свободы России" и "Батальон Сибирь", однако достоверной информации недостаточно, чтобы делать однозначные выводы об их идеологической ориентации.

В любом случае, похоже, что, несмотря на исчезновение "Группы Вагнера", Украина по-прежнему остается привлекательной мишенью для различных негосударственных субъектов, многие из которых придерживаются крайне правых убеждений и активны в социальных сетях, сообщая о своей деятельности и вербуя новых членов, а также совершая акты насилия. Их присутствие в регионе является поводом для беспокойства, оно не только еще больше усугубляет ситуацию на поле боя, но и представляет угрозу безопасности для Европы, поскольку эти группировки могут попытаться (как некоторые уже сделали) вывести свою деятельность за рамки Украины.

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