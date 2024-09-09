Related video

Российское вмешательство в выборы в США: более изощренно, чем раньше, против Украины и за Трампа, — данные разведки.

WP выпустило разбор попыток России вмешаться в американские выборы на основе данных американской разведки. Представитель Офиса директора национальной разведки (далее — ODNI) провел брифинг, где говорил на условиях анонимности согласно правилам, установленным агентством. Вот вам тезисы.

Разведка констатирует, что тайные попытки российского правительства повлиять на президентские выборы 2024 года являются более продвинутыми, чем раньше, и являются самой активной внешней угрозой этого политического сезона.

Разведка констатирует использование "аутентичных голосов США" для "отмывания" российского правительства, пропаганды и распространения нарративов, которые усиливают раздор в американском обществе. Россияне активно используют основные социальные медиа, а также фиктивные веб-сайты, которые выдают себя за законные американские медиа-организации.

Москва нацелена, в частности, на колеблющиеся штаты США и использует искусственный интеллект для более быстрого и убедительного создания фейкового контента, чтобы сформировать результат в пользу бывшего президента Дональда Трампа.

Это, убеждены в ODNI, "соответствует более широким внешнеполитическим целям Москвы по ослаблению Соединенных Штатов и подрыву поддержки Украины со стороны Вашингтона".

Китай, со своей стороны, не пытается повлиять на президентскую гонку тайно, но он стремится сделать это на государственном и региональном уровне политически, заявили чиновники, ссылаясь на сходство с усилиями Пекина на промежуточных выборах 2022 года.

Иран, наоборот, работает против Трампа. Официальные лица ODNI впервые признали, что правительство Ирана стоит не только за взломом кампании Трампа, обнаруженным в прошлом месяце, но и за утечкой внутренних документов кампании. Лицо, которое использовало учетную запись электронной почты AOL и имя "Роберт", направило документы в СМИ, в частности The Washington Post. Американские СМИ отказались от публикации данных сливов.

Маргариту Симоньян практически поймали за руку в США Фото: РИА

На этой неделе правительство США объявило о широком наборе мер для противодействия кампаниям российского влияния, включая обвинение двух российских сотрудников государственного новостного сайта RT за то, что они платили американской медиакомпании за распространение англоязычных видео на YouTube и TikTok, Instagram и X.

Прокуратура также конфисковала 32 контролируемых Россией интернет-домена, которые использовались для подрыва международной поддержки Украины. Кроме того, Минфин и Госдепартамент объявили о санкциях против российских физических и юридических лиц, которых обвиняют в распространении пропаганды.

Американцы более склонны верить взглядам других американцев, чем контенту с явными признаками иностранной пропаганды. Поэтому RT культивировал сети, чтобы распространять нарративы, дружественные Москве, пытаясь при этом маскировать содержимое как настоящую свободу слова американцев.

Также россияне используют искусственный интеллект "для более быстрого и убедительного создания синтетического контента", нанимают компании в сфере цифрового маркетинга и PR, чтобы продвигать свои нарративы.

Среди блогеров россияне наиболее активно работают с консервативными ютуберами (например, Мэттом Кристиансеном). Однако он настаивает на том, что в своих выступлениях он никогда не был под влиянием россиян и лишь пропагандировал ценности, восходящие ко временам основания Америки. "Думаю, если это совпадает с Путиным, то меня обманули", — сказал Кристиансен (АХАХАХАХАХА. — Ред.)

Руководит всей этой кампанией влияния Сергей Кириенко, заместитель главы Администрации президента РФ. Если во время кампании 2016 главными ответственными были Евгений Пригожин и Маргарита Симоньян, то сейчас операцией руководят непосредственно из Кремля.

The Washington Post в апреле 2023 года обнаружил, что Кириенко руководил сетью, которая способствовала интересам России и подрывала поддержку Украины в Европе. В апреле этого года The Post обнаружил, что он занимался подрывом поддержки Украины в Соединенных Штатах, также пытался посеять страх относительно безопасности границ США и разжечь экономическую и расовую напряженность.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно