Зачем Украине больше людей: какой человек сможет управлять агентами искусственного интеллекта

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Немного футурологии относительно недавно принятой демографической стратегии. Важно сосредоточиться на том, чтобы население росло именно сейчас или в среднесрочной перспективе. К 2040 году люди могут быть и не нужны не только в Украине, но и в целом по миру.

Технооптимисты (Рэй Курцвейл) прогнозируют появление всеобщего искусственного интеллекта уже к 2030 году. Это означает, что разум машины сравняется с человеческим, и таких агентов можно будет массово тиражировать. Даже если технологическая сингулярность наступит позже — к 2040 году — это все равно всего лишь через 15 лет. Роботы-строители могут появиться в Украине с задержкой, но их приход также неизбежен.

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ТОП-10 тенденций в области ИИ: как нейросети будут развиваться в 2025 году

В переходный период человек будет оставаться ключевым управленцем, управляя сотнями агентов. Поэтому важно, чтобы наша образовательная система подготовилась к этому технологическому перелому, когда один опытный профессионал сможет заменить сотни обычных работников благодаря сотрудничеству с многочисленными агентами.

Сегодня дали Нобелевку по химии исследователям искусственного интеллекта, потому что они с помощью компьютера решили задачу, над которой химики бились 50 лет. Топ-математик современности Теренс Тао уже использует ИИ, чтобы выбрать потенциально перспективные пути для доказательства теорем.

Революция произойдет рано или поздно, и роль человека резко упадет. Однако именно сейчас, перед современными вызовами, Украина будет сильнее, если будет иметь больше людей.

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