Навіщо Україні більше людей: яка людина зможе керувати агентами штучного інтелекту

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Трохи футурології щодо нещодавно ухваленої демографічної стратегії. Важливо зосередитися на тому, щоб населення зростало саме зараз або в середньостроковій перспективі. До 2040 року люди можуть бути й непотрібні не тільки в Україні, але й загалом по світу.

Технооптимісти (Рей Курцвейл) прогнозують появу загального штучного інтелекту вже до 2030 року. Це означає, що розум машини зрівняється з людським, і таких агентів можна буде масово тиражувати. Навіть якщо технологічна сингулярність настане пізніше — до 2040 року — це все одно лише через 15 років. Роботи-будівельники можуть з’явитися в Україні із затримкою, але їхній прихід також неминучий.

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ТОП-10 тенденцій у сфері ШІ: як нейромережі розвиватимуться у 2025 році

У перехідний період людина залишатиметься ключовим управлінцем, керуючи сотнями агентів. Тому важливо, щоб наша освітня система підготувалася до цього технологічного перелому, коли один досвідчений професіонал зможе замінити сотні звичайних працівників завдяки співпраці з численними агентами.

Сьогодні дали Нобелівку по хімії дослідникам штучного інтелекту, бо вони з допомогою комп’ютера вирішили задачу, над якою хіміки бились 50 років. Топматематик сучасності Теренс Тао вже використовує ШІ, щоб вибрати потенційно перспективні шляхи для доведення теорем.

Революція відбудеться рано чи пізно, і роль людини різко впаде. Проте саме зараз, перед сучасними викликами, Україна буде сильнішою, якщо матиме більше людей.

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