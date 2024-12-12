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Реальность войны: когда выживание становится случайностью, а не стратегией

Современная война приобрела форму хаоса, в котором выживание на передовой все чаще зависит не от грамотного планирования или ресурсов, а от случайности. Ранения, после которых боец больше не сможет вернуться к выполнению боевых задач, иногда становятся единственным шансом остаться живым. Это не выдумка и не преувеличение — это реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно.

Командование переходит границы разумного: артиллеристов бросают в штурмы, потому что "нет снарядов". Так медиков скоро отправят в окопы, потому что "нет пехоты", которую надо спасать?

Это не тактика — это самоуничтожение. И это происходит под прикрытием громких слов о "героизме" и "необходимости".

Приказы типа "восстановить утраченные позиции" звучат просто и эффектно, особенно из тыловых штабов. Но те, кто дает эти приказы, не знают, что такое держать круговую оборону, умолять об огне на запрет или отчаянно ждать эвакуации, которой не будет.

Это не стратегия и не военное искусство. Это жестокое игнорирование реалий фронта.

Мы теряем людей. Каждый день. Бессмысленно и безрезультатно. И вместо того, чтобы честно признаться в провалах и искать новые подходы, нас кормят иллюзиями о контроле ситуации.

Ключевые проблемы:

Игнорирование реалий фронта. Решения принимаются людьми, которые не имеют реального представления о состоянии дел. Отсутствие ответственности. Отправлять людей на смерть легко, когда ты сам остаешься в тылу. Деградация армейского потенциала. Постоянные потери квалифицированных кадров без попыток их сохранить ведут к катастрофе.

Это не "героизм", это систематическое уничтожение собственного войска.

Реальность не меняется от молчания. Мы должны перестать прятаться за лозунгами и начать признавать ошибки. Иначе мы потеряем все — не только позиции, но и саму армию.

Фотография: г. Горняк, Донецкая область. Сентябрь 2024 года. Стабпункт медслужбы "Ульф".

Сейчас — оккупирован.

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