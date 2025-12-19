Не после победы, а прямо сейчас: как низкие зарплаты стали одной из главных проблем ВСУ

20 000 гривен.

Именно так государство уже четвертый год оценивает базовую службу военнослужащего ВСУ. За это время выросло все: цены, нагрузки, риски, количество погибших и раненых.

Не выросло только одно — денежное обеспечение.

Военная служба — это давно не "работа". Это не про график и не про "отработал — пошел домой". Это 24/7, без выходных, без больничных "как у людей", без возможности сказать: "Я сегодня не могу, я устал".

Дом — это казарма, полигон, окоп или точка временной дислокации.

И так уже пятый год.

Отдельно хочу сказать о тех, кто служит на полигонах и в тылу.

О людях, которые готовят подразделения, обучают новобранцев, проводят слаживание, отвечают за безопасность и жизнь других военных. Это тоже служба 24/7. Без четкого режима, без нормального отдыха, часто без возможности "выпасть" из процесса и "зашариться", как кто-то думает.

И при этом — та же база. Те же 20 000 грн. Хотя без этой работы фронт просто не сможет существовать.

О дополнительном вознаграждении скажу на примере спецподразделений. Да, базовое денежное обеспечение у этих подразделений выше. Но каждый час "в задаче" тщательно считается, чтобы выплатить дополнительного вознаграждения ровно столько, сколько формально "навоевали". Не каждый выход фиксируется. Не каждый риск имеет финансовое отражение. А риск там постоянный и крайний — иногда на серой или вражеской территории. Без права на ошибку и без права на публичность.

Рядовой армии США получает примерно 80 тысяч гривен (в эквиваленте) Фото: U.S. Army

Поэтому если без эмоций — просто факты.

Рядовой армии США в начале службы в 2025 году получает около 2 300 долларов в месяц (≈80 000 грн) базовой зарплаты. Кроме этого, он имеет полноценное медицинское страхование (TRICARE): лечение, операции, реабилитацию, психиатрию. Полноценную стоматологию — не "компенсацию", а лечение. Жилищные выплаты или служебное жилье, страхование жизни, поддержку семьи, оплаченное образование (GI Bill), пенсионные гарантии после службы и четкую систему доплат за риск и условия службы.

И все это — в армии, которая не воюет на своей территории. Которая не имеет "экзистенциальной войны за выживание нации", как говорят наши руководители. Ну те самые, которые решали, стоит ли защищать критические объекты энергетики или нет и тд.

А теперь — Украина.

Денежное обеспечение — 20 000 грн. Социальные гарантии формально существуют. Фактически — смех сквозь слезы. Стоматологическая помощь — "до 60 гривен". Кто был у стоматолога с реальными проблемами? Медицинское обеспечение часто держится на волонтерах. Спросите у Таты Кеплер, сколько стоит одна упаковка "Завицефты" одному раненому? Реабилитация перегружена и доступна не всем.

Психологическая помощь — в основном на бумаге. Жилье — вопрос "на потом".

Семьи военных часто остаются один на один с проблемами.

И все это в условиях полномасштабной войны на собственной территории.

Повышение зарплаты военным — это не "жир" и не "много". И точно не "после победы". Армия не может бесконечно держаться только на патриотизме. Патриотизм не лечит зубы, не оплачивает жилье, не содержит семью, не ремонтирует технику и не возвращает людей после выгорания.

Если мы хотим сильную, профессиональную и мотивированную армию — нашу реальную гарантию безопасности — денежное обеспечение и социальные гарантии должны быть пересмотрены. Не когда-то, а сейчас. Потому что война продолжается уже ОДИННАДЦАТЫЙ год.

Кто-то там когда-то сказал: если ты не кормишь свою армию — скоро будешь кормить вражескую?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

