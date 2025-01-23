Новая американская империя: как будут выглядеть объединенные США и Канада

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Президент Трамп впервые высказался об этой идее еще в 2019 году. Но возможно ли это, и хорошая ли это идея — сделать Канаду 51-м штатом?

В настоящее время США являются политическим и экономическим мировым гегемоном. Присоединение Канады, обладающей значительными природными ресурсами, производственным потенциалом и доступом к Арктике, может только укрепить глобальное господство Америки.

При рассмотрении гипотетического союза США и Канады необходимо учитывать четыре вопроса: экономику, политику, культурную динамику и военную мощь.

Экономика

ВВП США составляет примерно 29,37 триллиона долларов, что составляет 26,69 процента мировой экономики — 110,06 триллиона долларов в 2024 году, по данным Международного валютного фонда. Она лидирует в мире в нескольких секторах.

Финансы, страхование, недвижимость, профессиональные услуги и производство в совокупности составляют 44,7 процента ВВП Америки.

Канада, напротив, занимает девятое место в мире по величине экономики с ВВП в 2,21 триллиона долларов. Северный сосед Америки особенно известен своими значительными природными ресурсами.

Канадский арктический регион обладает значительным минеральным богатством благодаря богатым запасам и экспорту алюминия, золота, никеля, цинка и стратегически важным урановым месторождениям. Они приносят 19,2 % ВВП Канады. Канада также располагает 20 процентами мировых запасов пресной воды — дефицитного товара во всем мире. Ее доказанные запасы нефти составляют 10,4 % мировых месторождений, что делает ее третьей по величине в мире.

Канада также обладает впечатляющим производственным сектором, специализирующимся на сборке автомобилей и аэрокосмической промышленности, а ее сельскохозяйственная база продолжает процветать.

Если Канада станет "номером 51", то интегрированный ВВП приблизится к 31,58 триллиона долларов, что еще больше укрепит экономическую и, соответственно, политическую гегемонию США во всем мире.

Объединение США и Канады означает исчезновение тарифов и торговых барьеров, развитие интеграции цепочек поставок в различных отраслях промышленности и неизбежное появление новых рынков для американских и канадских предприятий.

Политика

Любая интеграция Канады и США будет сопряжена с огромными политическими проблемами. Несомненно, внутриполитический ландшафт США изменится с появлением канадского присутствия, о чем нужно будет подумать задолго до того, как кто-то скажет "да" на "брачной церемонии".

Одно можно утверждать наверняка: к вопросу о представительстве в Конгрессе нельзя относиться легкомысленно. Конгресс США должен будет учесть население Канады, составляющее 39,9 миллиона человек (аналогично Калифорнии — 39,4 миллиона), включая политические пристрастия 10 провинций и 3 территорий.

Исходя только из численности населения, Канада могла бы добавить до 52 мест в Палате представителей и, разумеется, как минимум двух сенаторов. Эти потенциально "новые голоса" не могли бы не изменить политическую динамику.

Подумайте о том, что население Канады, часто придерживающееся прогрессивных взглядов, может склониться к более "голубой" ориентации в Америке, что потенциально изменит динамику баланса сил. Левые провинции, такие как Онтарио и Квебек, с самым большим населением, будут иметь значительное влияние в Конгрессе.

Более того, учитывая, что население Канады составляет 39,9 миллиона человек, это означает, что на кону будет стоять еще около 54 голосов выборщиков. Президентские кампании должны быть переосмыслены.

Канадские избиратели могут даже влиять на результаты президентских выборов.

Население Канады доведет совокупное население США примерно до 380 миллионов человек. Интеграция приведет к формированию нового демографического профиля Америки.

Безбрежные просторы Канады и ее громадные ресурсы Фото: Reddit

Культурная динамика

Мультикультурное население Канады включает в себя второе по величине в мире сикхское население (800 000 человек), индийское население (1,85 миллиона), или 5,1 процента канадского населения, и мусульманское население (1,77 миллиона), или 5 процентов от общего числа жителей Канады. Это увеличит разнообразие США, особенно во франкоязычных регионах, таких как Квебек, где 8,8 миллиона человек, или 22 процента, говорят на французском языке.

Главным отличием этих двух стран является система здравоохранения. Канада придерживается принципа всеобщего здравоохранения, финансируемого за счет налогов. Здравоохранение США представляет собой смешанную частно-государственную систему. Интеграция двух систем будет сложной, но возможной.

Учитывая, что Канада уделяет особое внимание доступности здравоохранения, экологической политике и социальному равенству, различия могут повлиять на политику США. Канадские избиратели могут настаивать на расширении социальных программ, ужесточении экологических норм и принятии законов, основанных на принципах равенства.

Еще одним вопросом для США станет историческое стремление Квебека к независимости. Квебек должен чувствовать себя значимым представителем в американской системе, в которой права отдельных штатов приоритетнее централизованной федеральной политики Канады.

Военная мощь

Если Канада присоединится к США в качестве 51-го штата, новое образование не только изменит политический ландшафт Северной Америки, но и перестроит глобальную иерархию власти.

США лидируют в мире по военным расходам (около 820 миллиардов долларов в год) — по сравнению с Канадой, которая тратит примерно 26,9 миллиарда долларов. Хотя военный вклад Канады значительно меньше, ее географическая близость к Арктике могла бы значительно усилить стратегическое доминирование США.

При совокупном ВВП в 31,58 триллиона долларов на союз США и Канады будет приходиться 28,69 процента мирового ВВП — 110,06 триллиона долларов, по данным Международного валютного фонда — что подтверждает его доминирующее положение в качестве мирового экономического гегемона.

Интеграция Канады в США приведет к созданию глобального гиганта, не имеющего себе равных по военной мощи, экономическому статусу и арктическим преимуществам для обеих стран.

Однако исторический уклон Канады в сторону коллективных социальных программ, финансируемых из федерального бюджета (таких как здравоохранение, охрана окружающей среды и социальное равенство), находится в противоречии с отстаиванием США полномочий на уровне штатов и свободы личности.

Возникает дилемма: Перевешивают ли очевидные стратегические преимущества слияния США и Канады политически обусловленные и потенциально неприемлемые социальные и культурные различия?

Важно

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Реальность

В то же время решение могло бы быть гораздо проще. Недавний опрос Leger показал, что канадцы не очень охотно воспринимают идею стать номером 51 — только 13 процентов считают ее приемлемой.

Но, возможно, есть способ игнорировать это.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго в прошлом месяце избранный президент Трамп впервые пожаловался на то, что Канада и Мексика используют США в своих торговых интересах. С тех пор он не раз подтрунивал над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, называя его "губернатором 51-го штата".

В высказываниях Трампа есть три момента, которые придают реальный вес этому театру. Во-первых, Трамп намерен проецировать силу США за рубежом. Серьезное присутствие в Канадском и Гренландском арктических регионах (суверенное или иное) и более выгодная "сделка" в зоне Панамского канала стали бы сигналом к этому.

Во-вторых, уход Трюдо с поста премьер-министра затрудняет политику и принятие решений в Канаде. Пока он не уйдет, Трюдо будет временным премьер-министром с техническими полномочиями, но без мандата.

Наконец, Квебек давно стремится к независимости от Канады. Отец Трюдо, Пьер Трюдо, рассматривал эту перспективу, когда был премьер-министром в 1980 году. Стремление Квебека к независимости может быть использовано Трампом для продвижения позиции США. Если бы США согласились на независимость Квебека, последний мог бы поддержать усилия США в отношениях с Канадой. Считайте, что это своего рода канадское "Косово".

Одни говорят, что Трамп шутит, другие считают, что он просто дестабилизирует оппозицию. Но, скорее всего, в его словах больше правды, чем риторики — просто пока неясно, какова его реальная цель.

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