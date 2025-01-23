Нова американська імперія: який вигляд матимуть об'єднані США та Канада

Related video

Президент Трамп уперше висловився про цю ідею ще 2019 року. Але чи можливо це, і чи хороша це ідея — зробити Канаду 51-м штатом?

Нині США є політичним та економічним світовим гегемоном. Приєднання Канади, що володіє значними природними ресурсами, виробничим потенціалом і доступом до Арктики, може тільки зміцнити глобальне панування Америки.

Під час розгляду гіпотетичного союзу США і Канади необхідно враховувати чотири питання: економіку, політику, культурну динаміку і військову міць.

Економіка

ВВП США становить приблизно 29,37 трильйона доларів, що становить 26,69 відсотка світової економіки — 110,06 трильйона доларів у 2024 році, за даними Міжнародного валютного фонду. Вона лідирує у світі в кількох секторах.

Фінанси, страхування, нерухомість, професійні послуги та виробництво в сукупності становлять 44,7 відсотка ВВП Америки.

Канада, зокрема, посідає дев'яте місце у світі за величиною економіки з ВВП у 2,21 трильйона доларів. Північний сусід Америки особливо відомий своїми значними природними ресурсами.

Канадський арктичний регіон має значне мінеральне багатство завдяки багатим запасам і експорту алюмінію, золота, нікелю, цинку та стратегічно важливим урановим родовищам. Вони приносять 19,2 % ВВП Канади. Канада також має 20 відсотків світових запасів прісної води — дефіцитного товару в усьому світі. Її доведені запаси нафти становлять 10,4 % світових родовищ, що робить її третьою за величиною у світі.

Канада також має вражаючий виробничий сектор, що спеціалізується на складанні автомобілів і аерокосмічній промисловості, а її сільськогосподарська база продовжує процвітати.

Якщо Канада стане "номером 51", то інтегрований ВВП наблизиться до 31,58 трильйона доларів, що ще більше зміцнить економічну і, відповідно, політичну гегемонію США в усьому світі.

Об'єднання США і Канади означає зникнення тарифів і торгівельних бар'єрів, розвиток інтеграції ланцюжків постачань у різних галузях промисловості та неминучу появу нових ринків для американських і канадських підприємств.

Політика

Будь-яка інтеграція Канади та США буде пов'язана з величезними політичними проблемами. Безсумнівно, внутрішньополітичний ландшафт США зміниться з появою канадської присутності, про що потрібно буде подумати задовго до того, як хтось скаже "так" на "шлюбній церемонії".

Одне можна стверджувати напевно: до питання про представництво в Конгресі не можна ставитися легковажно. Конгрес США повинен буде врахувати населення Канади, що становить 39,9 мільйона осіб (аналогічно до Каліфорнії — 39,4 мільйона), включно з політичними уподобаннями 10 провінцій і 3 територій.

Виходячи тільки з чисельності населення, Канада могла б додати до 52 місць у Палаті представників і, зрозуміло, щонайменше двох сенаторів. Ці потенційно "нові голоси" не могли б не змінити політичну динаміку.

Подумайте про те, що населення Канади, яке часто дотримується прогресивних поглядів, може схилитися до більш "блакитної" орієнтації в Америці, що потенційно змінить динаміку балансу сил. Ліві провінції, такі як Онтаріо і Квебек, з найбільшим населенням, матимуть значний вплив у Конгресі.

Ба більше, враховуючи, що населення Канади становить 39,9 мільйона осіб, це означає, що на кону стоятиме ще близько 54 голосів виборників. Президентські кампанії мають бути переосмислені.

Канадські виборці можуть навіть впливати на результати президентських виборів.

Населення Канади доведе сукупне населення США приблизно до 380 мільйонів осіб. Інтеграція призведе до формування нового демографічного профілю Америки.

Безмежні простори Канади та її величезні ресурси Фото: Reddit

Культурна динаміка

Мультикультурне населення Канади охоплює друге за величиною у світі сикхське населення (800 000 осіб), індійське населення (1,85 мільйона), або 5,1 відсотка канадського населення, і мусульманське населення (1,77 мільйона), або 5 відсотків від загальної кількості жителів Канади. Це збільшить різноманітність США, особливо у франкомовних регіонах, таких як Квебек, де 8,8 мільйона осіб, або 22 відсотки, говорять французькою мовою.

Головною відмінністю цих двох країн є система охорони здоров'я. Канада дотримується принципу загальної охорони здоров'я, що фінансується за рахунок податків. Охорона здоров'я США являє собою змішану приватно-державну систему. Інтеграція двох систем буде складною, але можливою.

З огляду на те, що Канада приділяє особливу увагу доступності охорони здоров'я, екологічній політиці та соціальній рівності, відмінності можуть вплинути на політику США. Канадські виборці можуть наполягати на розширенні соціальних програм, посиленні екологічних норм і ухваленні законів, заснованих на принципах рівності.

Ще одним питанням для США стане історичне прагнення Квебека до незалежності. Квебек має почуватися значущим представником в американській системі, в якій права окремих штатів пріоритетніші за централізовану федеральну політику Канади.

Військова міць

Якщо Канада приєднається до США як 51-й штат, нове утворення не тільки змінить політичний ландшафт Північної Америки, а й перебудує глобальну ієрархію влади.

США лідирують у світі за військовими витратами (близько 820 мільярдів доларів на рік) — порівняно з Канадою, яка витрачає приблизно 26,9 мільярда доларів. Хоча військовий внесок Канади значно менший, її географічна близькість до Арктики могла б значно посилити стратегічне домінування США.

За сукупного ВВП у 31,58 трильйона доларів на союз США і Канади припадатиме 28,69 відсотка світового ВВП — 110,06 трильйона доларів, за даними Міжнародного валютного фонду, — що підтверджує його домінуюче становище як світового економічного гегемона.

Інтеграція Канади в США призведе до створення глобального гіганта, який не має собі рівних за військовою міццю, економічним статусом і арктичними перевагами для обох країн.

Однак історичний ухил Канади в бік колективних соціальних програм, що фінансуються з федерального бюджету (таких як охорона здоров'я, охорона довкілля та соціальна рівність), перебуває у протиріччі з обстоюванням США повноважень на рівні штатів і свободи особистості.

Виникає дилема: Чи переважують очевидні стратегічні переваги злиття США і Канади політично зумовлені й потенційно неприйнятні соціальні та культурні відмінності?

Важливо

51-й штат. Приєднання Канади до США — навіщо Трамп хоче створити найбільшу країну в світі

Реальність

Водночас рішення могло б бути набагато простішим. Нещодавнє опитування Leger показало, що канадці не надто охоче сприймають ідею стати номером 51 — лише 13 відсотків вважають її прийнятною.

Але, можливо, є спосіб ігнорувати це.

Під час пресконференції в Мар-а-Лаго минулого місяця обраний президент Трамп уперше поскаржився на те, що Канада і Мексика використовують США у своїх торгових інтересах. Відтоді він не раз жартував над прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, називаючи його "губернатором 51-го штату".

У висловлюваннях Трампа є три моменти, які надають реальної ваги цьому театру. По-перше, Трамп має намір проєктувати силу США за кордоном. Серйозна присутність у Канадському і Гренландському арктичних регіонах (суверенна чи інша) і вигідніша "угода" в зоні Панамського каналу стали б сигналом до цього.

По-друге, відхід Трюдо з посади прем'єр-міністра ускладнює політику й ухвалення рішень у Канаді. Поки він не піде, Трюдо буде тимчасовим прем'єр-міністром із технічними повноваженнями, але без мандата.

Нарешті, Квебек давно прагне незалежності від Канади. Батько Трюдо, П'єр Трюдо, розглядав цю перспективу, коли був прем'єр-міністром у 1980 році. Прагнення Квебека до незалежності може бути використане Трампом для просування позиції США. Якби США погодилися на незалежність Квебека, останній міг би підтримати зусилля США у відносинах з Канадою. Вважайте, що це свого роду канадське "Косово".

Одні кажуть, що Трамп жартує, інші вважають, що він просто дестабілізує опозицію. Але, найімовірніше, в його словах більше правди, ніж риторики — просто поки що незрозуміло, яка його реальна мета.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо