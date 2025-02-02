Гренландский страх. Европа остается в своей политической спячке — но и во сне боится Трампа

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Выходки Дональда Трампа за последнюю неделю поставили крест на часто звучащей в Европе фразе о том, что президента следует воспринимать "серьезно, но не буквально". Оказалось, что Трамп в буквальном смысле хочет Гренландию. Он удвоил свою агрессивную риторику в яростном 45-минутном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен несколько дней назад, угрожая непосильными тарифами, если она не согласится продать автономную территорию США. В ответ на резкое увеличение военных расходов Дании на Арктику, включая корабли и беспилотники, он высмеял "собачьи упряжки" Копенгагена, которые защищают Гренландию, крупнейший в мире неконтинентальный остров, и которые меркнут по сравнению с мощью находящейся там военной базы США.

Угроза захватить территорию европейской страны силой — это то, что европейцы теперь знают слишком хорошо. Россия неоднократно угрожала странам Восточной Европы, осуществив эти угрозы путем вторжения в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. Однако многие европейцы ошеломлены тем, что такая угроза теперь исходит от их величайшего союзника.

Тем не менее, реакция была приглушенной. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта ничего не сказали, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, высказавшись вначале, присоединились к общему молчанию. Что происходит?

Этому есть несколько рациональных объяснений. На фоне соперничества великих держав и климатического кризиса, открывающего морские пути в тающей Арктике, аппетиты Вашингтона в отношении богатой ресурсами Гренландии растут. В то же время отношения между Копенгагеном и Нууком (столицей Гренландии) сложны, и последний теперь настаивает на независимости. Хотя результаты недавнего опроса, опубликованные в гренландской газете Sermitsiaq и датской Berlingske, показывают, что 85% гренландцев не хотят присоединяться к США, Дания опасается, что если ее реакция на территориальные замыслы Трампа будет слишком резкой, это может оттолкнуть гренландцев и подтолкнуть остров к дальнейшему вхождению в орбиту США. "Будьте осторожны" — вот слова, с которыми Копенгаген обращается к своим европейским партнерам.

Премьер Дании Метте Фредериксен пытается проявить решительность

И европейские лидеры прислушиваются к этому призыву. Как публичное молчание, так и закулисная работа выглядят скоординированными: в последние дни Фредериксен встретилась с лидерами Норвегии, Швеции и Финляндии, а также Германии, Франции и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Сотрудничество между ЕС и Гренландией также активизируется по таким вопросам, как энергетика и важнейшие виды сырья. Таким образом, объяснение молчания Европы по Гренландии заключается в том, что это сознательная, скоординированная тактика, направленная на то, чтобы не кормить зверя трансатлантической эскалации, давая официальным лицам возможность спокойно смягчить и разрядить угрозу.

Не менее рациональное, хотя и менее назидательное объяснение заключается в том, что у европейцев есть более важные дела в отношениях с Вашингтоном. Им нужно убедиться, что Трамп продолжает заниматься вопросом европейской военной безопасности, начиная с Украины, и они хотят отговорить президента США от развязывания торговой войны. Поэтому молчание Европы по поводу Гренландии — это еще и вопрос приоритетов: меньше всего европейцы хотят разозлить Трампа так, чтобы он свернул НАТО. Страны северной и восточной Европы, которые больше всего пострадают от ухода США из Украины, а также страны западной и южной Европы, которые больше всего пострадают от трансатлантической торговой войны, будут думать, что не стоит поднимать слишком большой шум из-за Гренландии.

Но эти рациональные объяснения не учитывают потенциально высокую цену бездействия — например, подрыв понятия европейской политической солидарности.

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Угроза репутации: НАТО хочет предложить Трампу компромисс по Гренландии, — СМИ

Вместо разума, возможно, стоит подумать об эмоциях. Две контрастные эмоции взаимно усиливают друг друга. Европейцы напуганы. Они боятся Трампа, и их страх парализует. Он замораживает их действия и успокаивает их риторику. Чем больше Трамп подтверждает их страхи своими повторяющимися угрозами, тем меньше они склонны реагировать. Предположительно, Трамп учуял страх и, как все хулиганы, упивается им, нагнетая обстановку.

Однако европейцы, как это ни парадоксально, не испытывают достаточной тревоги. Они цепляются за убеждение, что буря пройдет. Ожидание выливается в молчание, в благодушное желание, чтобы угроза Трампа для Европы угасла или чтобы его внимание неизбежно переключилось на другое. Недостаточная тревога означает, что Европе не хватает адреналина, чтобы действовать.

Другими словами, столкнувшись с очередным серьезным кризисом, Европа - благодаря сочетанию разума и страха - решает просто как-то выкарабкаться. Но уговаривание самих себя в том, что все будет хорошо, как раз и препятствует радикальному обновлению, в котором так нуждается континент. И всего через неделю после начала президентства Трампа встает жизненно важный вопрос: если президент США, угрожающий стране-члену ЕС, не выведет Европу из самодовольной дремоты, то что же тогда?

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