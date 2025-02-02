Гренландський страх. Європа залишається у своїй політичній сплячці — але й уві сні боїться Трампа

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Витівки Дональда Трампа за останній тиждень поставили хрест на фразі, яка часто звучить у Європі, про те, що президента слід сприймати "серйозно, але не буквально". Виявилося, що Трамп у буквальному сенсі хоче Гренландію. Він подвоїв свою агресивну риторику в лютій 45-хвилинній розмові з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен кілька днів тому, погрожуючи непосильними тарифами, якщо вона не погодиться продати автономну територію США. У відповідь на різке збільшення військових витрат Данії на Арктику, включно з кораблями і безпілотниками, він висміяв "собачі упряжки" Копенгагена, які захищають Гренландію, найбільший у світі неконтинентальний острів, і які тьмяніють, як порівняти з міццю військової бази США, яка перебуває там.

Загроза захопити територію європейської країни силою — це те, що європейці тепер знають занадто добре. Росія неодноразово погрожувала країнам Східної Європи, здійснивши ці погрози шляхом вторгнення в Грузію в 2008 році і в Україну в 2014 році. Однак багато європейців шоковані тим, що така загроза тепер виходить від їхнього найбільшого союзника.

Проте реакція була приглушеною. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта нічого не сказали, а президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, висловившись спочатку, приєдналися до загального мовчання. Що відбувається?

Цьому є кілька раціональних пояснень. На тлі суперництва великих держав і кліматичної кризи, що відкриває морські шляхи в Арктиці, яка тане, апетити Вашингтона щодо багатої на ресурси Гренландії зростають. Водночас відносини між Копенгагеном і Нууком (столицею Гренландії) складні, і останній тепер наполягає на незалежності. Хоча результати нещодавнього опитування, опубліковані в гренландській газеті Sermitsiaq і данській Berlingske, свідчать, що 85% гренландців не хочуть приєднуватися до США, Данія побоюється, що якщо її реакція на територіальні задуми Трампа буде занадто різкою, це може відштовхнути гренландців і підштовхнути острів до подальшого входження в орбіту США. "Будьте обережні" — ось слова, з якими Копенгаген звертається до своїх європейських партнерів.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен намагається проявити рішучість

І європейські лідери прислухаються до цього заклику. Як публічне мовчання, так і закулісна робота виглядають скоординованими: останніми днями Фредеріксен зустрілася з лідерами Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також Німеччини, Франції та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Співпраця між ЄС і Гренландією також активізується з таких питань, як енергетика і найважливіші види сировини. Отже, пояснення мовчання Європи щодо Гренландії полягає в тому, що це свідома, скоординована тактика, спрямована на те, щоб не годувати звіра трансатлантичної ескалації, даючи офіційним особам можливість спокійно пом'якшити й розрядити загрозу.

Не менш раціональне, хоча й менш повчальне пояснення полягає в тому, що в європейців є важливіші справи у відносинах із Вашингтоном. Їм потрібно переконатися, що Трамп продовжує опікуватися питанням європейської військової безпеки, починаючи з України, і вони хочуть відмовити президента США від розв'язування торговельної війни. Тому мовчання Європи щодо Гренландії — це ще й питання пріоритетів: найменше європейці хочуть розлютити Трампа так, щоб він згорнув НАТО. Країни північної та східної Європи, які найбільше постраждають від відходу США з України, а також країни західної та південної Європи, які найбільше постраждають від трансатлантичної торговельної війни, думатимуть, що не варто здіймати надто великий галас через Гренландію.

Але ці раціональні пояснення не враховують потенційно високу ціну бездіяльності — наприклад, підрив поняття європейської політичної солідарності.

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Замість розуму, можливо, варто подумати про емоції. Дві контрастні емоції взаємно підсилюють одна одну. Європейці налякані. Вони бояться Трампа, і їхній страх паралізує. Він заморожує їхні дії і заспокоює їхню риторику. Що більше Трамп підтверджує їхні страхи своїми повторюваними погрозами, то менше вони схильні реагувати. Імовірно, Трамп відчув страх і, як усі хулігани, впивається ним, нагнітаючи обстановку.

Однак європейці, як це не парадоксально, не відчувають достатньої тривоги. Вони чіпляються за переконання, що буря мине. Очікування виливається в мовчання, у благодушне бажання, щоб загроза Трампа для Європи згасла або щоб його увага неминуче перемикнулася на інше. Недостатня тривога означає, що Європі не вистачає адреналіну, щоб діяти.

Інакше кажучи, зіткнувшись із черговою серйозною кризою, Європа — завдяки поєднанню розуму і страху — вирішує просто якось вибратися. Але вмовляння самих себе в тому, що все буде добре, якраз і перешкоджає радикальному оновленню, якого так потребує континент. І всього за тиждень після початку президентства Трампа постає життєво важливе питання: якщо президент США, який погрожує країні-члену ЄС, не виведе Європу із самовдоволеної дрімоти, то що ж тоді?

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