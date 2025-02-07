Как после войны Польшу отдали Сталину: уроки "ялтинского мира" для Украины

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Не давать тирану пальца: уроки Крымской конференции

Если сегодня дать тирану палец, он завтра отнимет всю руку. В начале февраля 1945 года ведущие демократии западного мира — Соединенные Штаты и Великобритания — пошли на уступки евразийской деспотии — Советскому Союзу — в вопросе послевоенного обустройства Европы. За обещание Сталина как можно быстрее закончить войну против Гитлера, Рузвельт и Черчилль согласились на компромисс по решению "польского" и "югославского" вопросов, а шире — по политическому устройству всей Восточной Европы.

Но сделка с дьяволом остается сделкой с дьяволом, даже если она нацелена на благородную цель: Сталин обманул партнеров, и вскоре через весь континент пролег "железный занавес". Мечты миллионов людей на светлое будущее были принесены в жертву тирану опрометчивыми союзниками, позволившими себе во имя локального успеха поступиться глобальными ценностями. Какие уроки вынес из тогдашней ситуации свободный мир, и вынес ли вообще?

Польша как предчувствие

Обсуждение "польского вопроса" заняло четверть всего рабочего времени конференции — не только потому, что вторая Речь Посполитая была крупнейшей страной Центрально-Восточной Европы или польский народ первым вступил в войну с немцами и не сложил оружия даже после капитуляции государства, но и потому, что по польскому прецеденту должны были решать другие споры послевоенного континента.

Компромисс был достигнут на трех условиях. Во-первых, просоветское временное правительство в Варшаве должно было пополниться представителями эмиграционного правительства из Лондона и местными демократами; во-вторых, новое правительство национального единства должно было провести свободные выборы в парламент; в-третьих, окончательные границы Польши должна была определить будущая мирная конференция.

Рассказывают, что когда после публикации совместного коммюнике Молотов сказал Сталину, что такие формулировки в соглашении с Западом помешают советским планам, Вождь ответил: "Ничего страшного. Мы сделаем все по-нашему позже". Для того, чтобы обмануть своих союзников, диктатору понадобилось полтора года.

Прошел всего месяц после свершения Ялтинской конференции — и 27 марта шестнадцать польских политиков и проводников подполья — "подземного государства", прилетевших в Москву на переговоры, были задержаны НКВД, но шла война, поэтому Запад не среагировал. Между 17 и 21 июня 1945-го эти оппозиционеры на показательном процессе были осуждены и заключены в тюрьму на сроки от 4 месяцев до 10 лет, но по воле Сталина именно в эти дни в Москве шли переговоры о создании правительства национального единства Польши, поэтому свободный мир продолжал надеяться на лучшее.

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В течение следующего 1946 года советские и польские спецслужбы нанесли поражение вооруженному национальному подполью — "проклятым солдатам" — и провели 30 июня сфальсифицированный референдум по устройству нового государства. Венцом послевоенной советизации Польши стали выборы в Учредительный сейм в январе 1947-го, на котором в результате давления на избирателей и многочисленных фальсификаций реальная оппозиция смогла набрать лишь 10% голосов, остальные достались коммунистам и партиям-ширмам.

Сохранив в стране внешние признаки "независимости" — правительство, армию и многопартийный парламентаризм — СССР превратил Польшу в своего сателлита, и по той же схеме сделал это и с другими восточноевропейскими странами. В ответ на сталинскую экспансию 12 марта 1947 года в США была провозглашена доктрина Трумэна, нацеленная на "сдерживание" Советского Союза, но было поздно — половина континента перешла под полный контроль Москвы.

Уроки (не)усвоены?

Между подписанием соглашения с дьяволом и объявлением крестового похода против него (хотя бы в виде "сдерживания") прошло два года, один месяц и один день. Спасти благодаря экономической и военной помощи удалось лишь Грецию, остальные страны Восточной Европы со временем превратились в сателлитов СССР — "социалистический лагерь". За попытку выйти из него заплатили кровью жители Восточной Германии в 1953 г., Венгрии — в 1956 г., Чехословакии — в 1968 г., а поляки поднимались на борьбу с режимом трижды: в 1956, 1970 и 1981-1982 гг.

Счет прямых жертв господства советов в Европе идет на десятки тысяч, сколько человеческих судеб было искалечено — не скажет никто. Цена компромисса со Сталиным оказалась чрезвычайно высокой, и заплатили ее вовсе не те, кто на этот компромисс согласился.

История первой половины ХХ века дала нам множество примеров того, как неготовность защищаться в малом обязательно приводит к необходимости воевать за большое. Глубокая обеспокоенность вместо конкретных решительных действий, умиротворение агрессора, компромиссы с тираном — ничто из этого не в состоянии гарантировать мир и стабильность никому.

От Мюнхенского соглашения до Ялтинской конференции западный мир учился не иметь дел с диктаторами, каким бы целесообразным ни выглядело сотрудничество с ними, по крайней мере временное. 30 сентября 1938 года Невилл Чемберлен доложил британскому парламенту о результатах переговоров с Гитлером: "Я верю, что это — мир для нашего времени". 1 марта 1945 года, после соглашения со Сталиным, Франклин Рузвельт заверил Конгресс, что он "вернулся из Крыма с твердой верой, что мы начали путь к миру в мире".

История дважды посмеялась над уверенностью обоих лидеров, и бескомпромиссность времен "холодной войны" вроде бы продемонстрировала, что негативный урок "соглашательства" усвоен.

Но прошло всего четверть века после окончания глобального противостояния, как оказалось, что некоторые выводы нужно повторить дважды. Опять надо напоминать, что неразрешенный вовремя спор на одном краю континента вполне реально может привести к мобилизации, раздаче противогазов и рытью окопов на другом краю.

Необходимо повторять, что нежелание умирать за Гданьск (или же Донецк) сегодня может вызвать необходимость умирать за Париж завтра. Заслуживает нового внимания тезис, что нация, которая среди войны и позора выбирает позор, обязательно получит и войну впридачу.

21 марта 1945 года американский посол Аверелл Гарриман написал Рузвельту: "Мы должны четко понимать, что советская программа — это построение тоталитаризма, свертывание личных свобод и демократии, как мы ее знаем". Нынешним положением вещей... мы не в последнюю очередь должны быть "обязаны" тому, что 21 марта 2014 года, в день окончательной легализации аннексии со стороны РФ, на Западе не нашлось никого, кто сказал бы подобные слова о программе "Русского мира".

Неусвоенные уроки имеют свойство повторяться — так неужели мы снова обречены стать учебным материалом для склонного к глубокой озабоченности и компромиссам с диктаторами Запада?

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