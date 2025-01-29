"Новая Ялта" и завершение войны: почему Трамп, Путин и Си разделят мир между собой, — Bloomberg

США, Россия и Китай готовы поделить мир на сферы влияния, написало издание Bloomberg. Об этом свидетельствуют некоторые заявления Дональда Трампа, которые касаются, среди прочего, Украины.

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Лидеры трех стран, причастных к российско-украинской войне, имеют общие взгляды на власть и судьбу малых народов. Такая ситуация сложилась впервые после "холодной войны". Президенты США в течение 80 лет трансформировались. Сначала они провозглашали демократические ценности и недопустимость оккупации чужой земли. Между тем нынешний 47 президент Дональд Трамп готов присоединить Гренландию, Канаду и Панамский канал. Как империалистические взгляды Трампа повлияют на завершение войны и "разделение мира" обозреватель Андреас Клут проанализировал для Bloomberg.

Обозреватель Bloomberg исследовал мировоззрение мировых лидеров во время "холодной войны" и сейчас, во время российско-украинской войны. Он пояснил, что в середине 20 века политики США и СССР отличались друг от друга идеологически. Первые отстаивали, условно, капитализм и демократию, вторые — социализм и тиранию. Зато сегодня ситуация отличается. И президент США Дональд Трамп, и президент РФ Владимир Путин, и лидер КНР Си Цзиньпин — империалисты, объясняется в статье. Всех троих объединяет идеология "воли к власти и общей жажды доминирования, включающей территориальную экспансию". Итог такой общности взглядов — соглашение о том, что мир поделят на сферы влияния, как это произошло в Ялте между Рузвельтом и Сталиным.

"Каждый по-своему надеется заключить сделки с Трампом, чтобы разделить земной шар на сферы влияния. В Кремле особенно очарованы надеждой, что Путин и Трамп пожмут руки за "новую Ялту", — заключает Bloomberg.

Переговоры с РФ и завершение войны

В статье напомнили поведение США и изменение ее политики и лидеров. Например, после Второй мировой войны американцы закрепили и поддерживали "либеральный мировой порядок" и "сдерживали шовинистический империализм". После войн в Ираке и Афганистане эта "исключительность" уменьшилась, 46 президент Джо Байден был слишком робким. И вот пришел 47 президент — Дональд Трамп, который заявляет, что "пришло время "ДОГОВОРИТЬСЯ" в Украине".

"Это был бы пакт между империалистами, который не базировался бы ни на одном высоком идеологическом видении, кроме представления о том, что сила делает право, а принуждение — это честная игра", — написал Андреас Клут.

Ялтинская конференция — встреча в феврале 1945 года в Ялте на Крымском полуострове. Во встрече приняли участие трое лидеров — президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и глава СССР Иосиф Сталин. Среди итогов конференции — договоренность, что СССР контролирует страны Восточной и Центральной Европы, а также страны Балтии. Именно тогда заложили идею создания Организации объединенных наций, рассказали на портале panmacmillan.

Детали контактов Трампа и Путина

Отметим, 22 января президент Дональд Трамп в соцсети опубликовал сообщение, в котором едва не выставил ультиматум Владимиру Путину. Американец заявил, что Путин, продолжая войну, делает хуже для России. Трамп предложил либо завершить боевые действия, либо понизят цены на нефть и Москва "упадет". Тем временем Путин позвонил Си и вроде бы согласился на переговоры.

Напоминаем, 29 января глава Кремля объявил новые причины, по которым ВС РФ сбежали из-под Киева в начале вторжения. Между тем в РФ отреагировали на предположение о покушении на Путина и пригрозили ядерной войной.