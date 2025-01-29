"Нова Ялта" та завершення війни: чому Трамп, Путін та Сі розділять світ між собою, — Bloomberg

США, Росія та Китай готові поділити світ на сфери впливу, написало видання Bloomberg. Про це свідчать деякі заяви Дональда Трампа, які стосуються, серед іншого, України.

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Лідери трьох країн, долучених до російсько-української війни, мають спільні погляди на владу та долю малих народів та країн. Така ситуація склалась вперше після "холодної війни". Президенти США протягом 80 років трансформувались. Спершу вони проголошували демократичні цінності та недопустимість окупації чужої землі. Тим часом нинішній 47 президент Дональд Трамп готовий приєднати Гренландію, Канаду та Панамський канал. Як імперіалістичні погляди Трампа вплинуть за завершення війни та "поділ світу" оглядач Андреас Клут проаналізував для Bloomberg.

Оглядач Bloomberg проаналізував світогляд, який мали світові лідери під час "холодної війни" та зараз, під час російсько-української війни. Він пояснив, що в середині 20 століття політики США та СРСР відрізнялись один від одного ідеологічно. Перші відстоювали, умовно, капіталізм та демократію, другі — соціалізм та тиранію. Натомість сьогодні ситуація відрізняється. І президента США Дональд Трамп, і президент РФ Володимир Путін, і лідер КНР Сі Цзіньпін — імперіалісти, пояснюється у статті. Усіх трьох об'єднує ідеологія "волі до влади та загальної жаги домінування, що включає територіальну експансію". Підсумок такої спільності поглядів — угода про те, що світ поділять на сфери впливу, як це сталось у Ялті між Рузвельтом та Сталіним.

"Кожен по-своєму сподівається укласти угоди з Трампом, щоб розділити земну кулю на сфери впливу. У Кремлі особливо запаморочені надії, що Путін і Трамп потиснуть руки за "нову Ялту", — підсумовує Bloomberg.

Переговори з РФ та завершення війни

У статті нагадали поведінку США та зміну її політики та лідерів. Наприклад, після Другої світової війни американці закріпили та підтримували "ліберальний світовий порядок" та "стримувала шовіністський імперіалізм". Після воєн в Іраку та Афганістані ця "винятковість" зменшилась, 46 президент Джо Байден був надто несміливий. І ось прийшов 47 президент — Дональд Трамп, який заявляє, що "настав час "ДОМОВИТИСЬ" в Україні".

"Це був би пакт між імперіалістами, який не базувався б на жодному високому ідеологічному баченні, окрім уявлення про те, що сила робить право, а примус — це чесна гра", — написав Андреас Клут.

Ялтинська конференція — це зустріч в лютому 1945 року в Ялті на Кримському півострові. У зустрічі взяли участь троє лідерів — президент США Франклін Рузвельт, прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль та глава СРСР Йосип Сталін. Серед підсумків конференції — домовленість, що СРСР контролює країни Східної та Центральної Європи, а також країни Балтії. Саме тоді заклали ідею створення Організації об'єднаних націй, розповіли на порталі panmacmillan.

Деталі контактів Трампа та Путіна

Зазначимо, 22 січня президент Дональд Трамп у соцмережі опублікував допис, у якому ледь не виставив ультиматум Володимиру Путіну. Американець заявив, що Путін, продовжуючи війну, робить гірше для Росії. Трамп запропонував або завершити бойові дії, або знизять ціни на нафту і Москва "впаде". Тим часом Путін зателефонував Сі і начебто погодився на перемовини.

Нагадуємо, 29 січня очільник Кремля оголосив нові причини, через які ЗС РФ втекли з-під Києва на початку вторгнення. Тим часом у РФ відреагували на припущення про замах на Путіна та пригрозили ядерною війною.