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МирФан

Придумал "особый метод": мужчина похудел на 25 кг за 42 дня (фото)

Мужчина сбросил 25 кг за месяц, похудел на 25 кг за 42 дня, особый метод, стал бодибилдером, стал чемпионом, избыточный вес, решил похудеть, угроза здоровью
Фото: Weixin | Мужчина удивил общественность, сумев похудеть на 25 кг всего за 42 дня

Ву Тяньгэн осознал, что лишний вес представляет угрозу его здоровью, и решил кардинально изменить образ жизни. Он начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов.

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Врач из Китая Ву Тяньгэн удивил общественность, сумев похудеть на 25 кг всего за 42 дня и завоевав несколько титулов на соревнованиях по бодибилдингу. Об этом пишет SCMP.

31-летний хирург из больницы Чжуннань при Уханьском университете принял участие в престижном фитнес-турнире Tianrui Cup, который проходил в провинции Гуандун в январе. Он стал чемпионом в категориях новичков и фитнес-моделей, а также получил награду самого популярного участника.

Высокий темп работы и несбалансированное питание когда-то привели Ву к избыточному весу – в прошлом году его вес достигал 97,5 кг, а врачи диагностировали у него жировую болезнь печени. Осознав угрозу здоровью, хирург решил кардинально изменить образ жизни.

Мужчина сбросил 25 кг за месяц, похудел на 25 кг за 42 дня, особый метод, стал бодибилдером, стал чемпионом, избыточный вес, решил похудеть, угроза здоровью Fullscreen
Мужчина завоевав несколько титулов на соревнованиях по бодибилдингу
Фото: SCMP

Следуя строгому режиму, мужчина начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов. Подъем в 05:30 утра, час аэробных нагрузок перед работой и еще один час тренировок вечером – такой ритм позволил ему достичь идеальной формы. Перед соревнованиями интенсивность тренировок увеличивалась до четырех часов в день.

По словам его наставника, чемпиона мира Ши Фаня, уровень подготовки Ву был даже выше, чем у некоторых профессиональных спортсменов. Однако для хирурга бодибилдинг – это не просто личная цель. В своей медицинской практике он помогает пациентам с ожирением, и собственный пример может стать для них мощной мотивацией. За последние годы Ву помог около 100 пациентам успешно снизить вес.

Мужчина сбросил 25 кг за месяц, похудел на 25 кг за 42 дня, особый метод, стал бодибилдером, стал чемпионом, избыточный вес, решил похудеть, угроза здоровью Fullscreen
Мужчина начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов
Фото: Weixin

Мужчина советует всем, кто хочет похудеть, не прибегать к экстремальным диетам, а делать ставку на сбалансированное питание, регулярные тренировки и качественный сон.

"Если я не могу спасти себя, как я могу спасти других?" – говорит Ву, подчеркивая важность здорового образа жизни.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.