Придумал "особый метод": мужчина похудел на 25 кг за 42 дня (фото)

Ву Тяньгэн осознал, что лишний вес представляет угрозу его здоровью, и решил кардинально изменить образ жизни. Он начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов.

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Врач из Китая Ву Тяньгэн удивил общественность, сумев похудеть на 25 кг всего за 42 дня и завоевав несколько титулов на соревнованиях по бодибилдингу. Об этом пишет SCMP.

31-летний хирург из больницы Чжуннань при Уханьском университете принял участие в престижном фитнес-турнире Tianrui Cup, который проходил в провинции Гуандун в январе. Он стал чемпионом в категориях новичков и фитнес-моделей, а также получил награду самого популярного участника.

Высокий темп работы и несбалансированное питание когда-то привели Ву к избыточному весу – в прошлом году его вес достигал 97,5 кг, а врачи диагностировали у него жировую болезнь печени. Осознав угрозу здоровью, хирург решил кардинально изменить образ жизни.

Мужчина завоевав несколько титулов на соревнованиях по бодибилдингу Фото: SCMP

Следуя строгому режиму, мужчина начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов. Подъем в 05:30 утра, час аэробных нагрузок перед работой и еще один час тренировок вечером – такой ритм позволил ему достичь идеальной формы. Перед соревнованиями интенсивность тренировок увеличивалась до четырех часов в день.

По словам его наставника, чемпиона мира Ши Фаня, уровень подготовки Ву был даже выше, чем у некоторых профессиональных спортсменов. Однако для хирурга бодибилдинг – это не просто личная цель. В своей медицинской практике он помогает пациентам с ожирением, и собственный пример может стать для них мощной мотивацией. За последние годы Ву помог около 100 пациентам успешно снизить вес.

Мужчина начал тренироваться не менее двух часов в день и спать по шесть часов Фото: Weixin

Мужчина советует всем, кто хочет похудеть, не прибегать к экстремальным диетам, а делать ставку на сбалансированное питание, регулярные тренировки и качественный сон.

"Если я не могу спасти себя, как я могу спасти других?" – говорит Ву, подчеркивая важность здорового образа жизни.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.