Придумав "особливий метод": чоловік схуд на 25 кг за 42 дні (фото)

Ву Тяньген усвідомив, що зайва вага становить загрозу його здоров'ю, і вирішив кардинально змінити спосіб життя. Він почав тренуватися не менше двох годин на день і спати по шість годин.

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Лікар із Китаю Ву Тяньген здивував громадськість, зумівши схуднути на 25 кг лише за 42 дні і завоювавши кілька титулів на змаганнях із бодібілдингу. Про це пише SCMP.

31-річний хірург із лікарні Чжуннань при Уханьському університеті взяв участь у престижному фітнес-турнірі Tianrui Cup, який проходив у провінції Гуандун у січні. Він став чемпіоном у категоріях новачків і фітнес-моделей, а також отримав нагороду найпопулярнішого учасника.

Високий темп роботи та незбалансоване харчування колись призвели Ву до надмірної ваги — торік його вага сягала 97,5 кг, а лікарі діагностували в нього жирову хворобу печінки. Усвідомивши загрозу здоров'ю, хірург вирішив кардинально змінити спосіб життя.

Чоловік завоювавши кілька титулів на змаганнях з бодібілдингу Фото: SCMP

Дотримуючись суворого режиму, чоловік почав тренуватися не менше двох годин на день і спати по шість годин. Підйом о 05:30 ранку, година аеробних навантажень перед роботою і ще одна година тренувань ввечері — такий ритм дозволив йому досягти ідеальної форми. Перед змаганнями інтенсивність тренувань збільшувалася до чотирьох годин на день.

За словами його наставника, чемпіона світу Ши Фаня, рівень підготовки Ву був навіть вищим, ніж у деяких професійних спортсменів. Однак для хірурга бодібілдинг — це не просто особиста мета. У своїй медичній практиці він допомагає пацієнтам з ожирінням, і власний приклад може стати для них потужною мотивацією. За останні роки Ву допоміг близько 100 пацієнтам успішно знизити вагу.

Чоловік почав тренуватися не менше двох годин на день і спати по шість годин Фото: Weixin

Чоловік радить усім, хто хоче схуднути, не вдаватися до екстремальних дієт, а робити ставку на збалансоване харчування, регулярні тренування та якісний сон.

"Якщо я не можу врятувати себе, як я можу врятувати інших?" — каже Ву, підкреслюючи важливість здорового способу життя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.