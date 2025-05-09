Папа Лев XIV против Трампа: как новый глава Ватикана будет спасать Землю

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Выбирая нового лидера 1,4 миллиарда католиков в мире, Ватикан имел шанс почтить наследие покойного Папы Франциска как самого "зеленого" Папы в современной истории. Выбрав американского (и перуанского) кардинала Роберта Прево — отныне известного как Папа Лев XIV, — его коллеги-кардиналы, похоже, воспользовались этой возможностью. Надежда человечества избежать худших последствий изменения климата может только укрепиться.

Мы узнаем больше о взглядах Папы в ближайшие дни. Но уже известно, что в ноябре прошлого года он заявил на семинаре, что мир должен перейти "от слов к делу" в вопросе изменения климата. В той же речи он предупредил, что "господство человечества над природой" должно быть не "тираническим", а "отношениями взаимовыручки". Он также рассказал об экологичности Ватикана, в том числе о закупках солнечных батарей и электромобилей, в парке которых теперь есть первый полностью электрический Папмобиль.

Конечно, дела говорят громче слов. Но слова нового Папы о климате перекликаются со словами его предшественника, который в прошлом году установил несколько таких солнечных панелей и начал реализацию планов по созданию новой солнечной энергосистемы, мощности которой хватит для работы всего Ватикана — возможно, он станет первой страной, полностью работающей на возобновляемых источниках энергии.

Первый электрический Папамобиль Фото: Mercedes-Benz

Что еще более важно, Франциск часто и красноречиво говорил о климате. Его энциклика "Laudato Si", написанная в 2015 году и осуждающая бессмысленное "насилие" человечества над Землей, послужила моральным топливом для заключения знаковых Парижских климатических соглашений в 2015 году. Несколько подписантов цитировали его работу в своих речах перед подписанием соглашения. Она вдохновила Движение Laudato Si, сеть католических групп, предпринимающих действия по защите климата по всему миру.

Экологическая пропаганда Франциска основывалась не только на абстрактной любви к природе. Он также признавал, что больше всего пострадают самые уязвимые люди в мире — в том числе католики в Перу, стране второго гражданства Папы Льва XIV. Церковь, призванная помогать бедным и страждущим, не может игнорировать разрушительные последствия перегрева планеты.

Через восемь лет после написания "Laudato Si", наблюдая за тем, как в мире иссякает моральное топливо, ставшее движущей силой Парижского соглашения, Франциск написал еще одну энциклику, "Laudate Deum", порицая мировых лидеров за неспособность соответствовать своим возвышенным словам. Незадолго до смерти ему пришлось наблюдать возвращение к власти президента Дональда Трампа, который энергично разрушает все положительное, что его правительство когда-либо делало для климата. Между тем, сегодня в глобальных дискуссиях о климате слишком часто звучит слово "прагматизм", что совсем недалеко от пораженчества.

В мгновение ока Папа Лев XIV стал одним из самых известных и важных людей в мире. У него есть возможность использовать свою новую платформу, чтобы продолжить работу Франциска и дать отпор климатическому пораженчеству. Это потребует не только более сильных слов, но и сильных действий.

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