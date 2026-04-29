Потепление, Трамп и Эль-Ниньо: почему на мир надвигается продовольственный кризис

Углекислый газ — это питание для растений, поэтому можно было бы подумать, что насыщение им атмосферы пойдет растениям на пользу. Проблема заключается в том, что CO₂ также является самым распространенным парниковым газом в мире, удерживая тепло таким образом, что для многих чувствительных растений это создает больше проблем, чем решает. Это плохая новость не только для этих растений, но и для людей, которым они нужны в пищу.

Из-за жары становится гораздо сложнее эффективно выращивать сельскохозяйственные культуры, разводить скот и добывать рыбу, как подробно описано в новом обширном докладе Организации Объединенных Наций об угрозе, которую изменение климата представляет для продовольственной безопасности. Чем жарче становится на планете, тем большее давление это оказывает на сельское хозяйство. Уже через несколько месяцев мы можем столкнуться с мрачным примером этого, поскольку стабильность мировых запасов продовольствия подвергается четырехстороннему удару.

Сначала торговая война президента Дональда Трампа нанесла ущерб американскому сельскому хозяйству, приведя к росту цен на удобрения, тракторы и другие товары, а также перекрыв доступ к зарубежным рынкам сбыта для сельскохозяйственной продукции. Затем его конфликт с Ираном еще больше усугубил положение фермеров по всему миру, вызвав резкий скачок цен на топливо и удобрения.

К этому следует добавить ещё один фактор — жару. Согласно отчету ООН, подготовленному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирной метеорологической организацией, многие основные сельскохозяйственные культуры, такие как соя, пшеница и кукуруза, плохо растут, когда температура в течение длительного времени держится выше 30 градусов по Цельсию. Домашний скот страдает при длительном пребывании температуры выше 25 градусов по Цельсию. В отчете отмечается, что пока нет никаких признаков того, что продовольственные культуры или животные эволюционируют, чтобы лучше противостоять такой жаре.

Морские тепловые волны также наносят ущерб рыбе, ее среде обитания и источникам пищи, в том числе коралловым рифам. Тепловая волна в Беринговом море в 2018 и 2019 годах привела к гибели 90% обитавших там снежных крабов, что стало причиной беспрецедентной приостановки промысла крабов на Аляске в 2022 и 2023 годах.

Повышение температуры также негативно сказывается на популяциях насекомых, ослабляя опылителей и усиливая численность вредителей, таких как саранча, которая обрушилась на Кыргызстан в прошлом году. Это способствует распространению болезней. Это приводит к пересыханию почвы и усугублению засух. Это повышает риск возникновения лесных пожаров. Это вызывает заболевания у сельскохозяйственных рабочих. И этот список можно продолжать.

Дни на Земле становятся длиннее, такого не было последние 3 миллиона лет: что происходит

Подобные бедствия часто происходят одновременно, усугубляя друг друга. На Западе США и в регионе Высоких равнин одна из самых жарких зим за всю историю наблюдений привела к одному из самых низких показателей снежного покрова за всю историю. По данным US Drought Monitor, около 70% территории обоих регионов страдает от засухи в период весенних посевов. Все это означает сокращение запасов продовольствия для людей и скота. Цены на говядину, которые уже взлетели вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота в США до самого низкого уровня с 1951 года, только начали расти.

Потепление климата, вызванное избыточным выбросом углекислого газа в результате деятельности человека, значительно повышает вероятность таких периодов жары и засухи. Согласно отчету ООН, повышение температуры на 1,4 °C, которое произошло с доиндустриальной эпохи, привело к снижению глобальной производительности сельского хозяйства на 21%. Это равносильно потере семи лет прироста производительности. А это означает, что у нас остается меньше запаса прочности для преодоления непредвиденных бедствий, таких как войны.

"В связи с изменением климата растет вероятность одновременных сбоев в производстве среди стран-экспортеров продовольствия, что усиливает опасения относительно будущей обеспеченности мира продовольствием", — пишут авторы доклада ООН.

И вот мы подошли к четвертому всаднику этого "продовольственного апокалипсиса»: Эль-Ниньо. Это явление, при котором колебания в погодной системе приводят к потеплению вод в восточной части Тихого океана, что вызывает повышение температур по всему миру. Ученые сейчас ожидают, что в конце этого года сформируется новое явление Эль-Ниньо, и появляется всё больше признаков того, что оно может оказаться необычайно сильным.

Для некоторых регионов США, где лето под влиянием Эль-Ниньо обычно бывает прохладнее и влажнее, это может оказаться хорошей новостью. Но это не гарантировано. А для других ключевых сельскохозяйственных регионов мира, где Эль-Ниньо часто приводит к более жаркой и засушливой погоде, это может стать очень плохой новостью.

Рассмотрим пример Бразилии. В докладе ООН отмечается, что в 2023 и 2024 годах волны жары и засухи усугубились относительно сильным явлением Эль-Ниньо. Это привело к снижению урожайности сои и кукурузы на 10–20%. Свиньи похудели, а молочные коровы стали давать меньше молока. На фермах погиб лосось. Лесные пожары охватили еще большую часть территории Бразилии. В некоторых крупных сельскохозяйственных районах сельскохозяйственные рабочие были вынуждены работать в опасных условиях рекордное количество дней.

"Монстр" в Тихом океане пробудится совсем скоро: погода изменится почти повсюду на Земле

Когда в Бразилии закончилась засуха, это произошло с катастрофическими последствиями. Тепловой купол, нависший над Бразилией осенью 2024 года, стал причиной масштабного наводнения на юге страны, унесшего жизни 183 человек и вынудившего 600 000 человек покинуть свои дома. Кроме того, он привел к гибели 2 миллионов тонн неубранной сои и нанес ущерб 600 000 гектаров пастбищ для скота.

Влияние Эль-Ниньо на местную погоду не является однородным или предсказуемым. Однако его краткосрочное воздействие на глобальную температуру таковым является. Ученые прогнозируют, что следующее явление побьет рекорды жары как минимум в 2027 году. Эта жара, наряду с дефицитом продовольствия, вызванным войной, усугубит любые локальные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, что сделает продовольственную безопасность все более актуальной проблемой в Индии, Африке и других густонаселённых регионах.

По мере долгосрочного потепления климата последствия повышения температуры для сельского хозяйства будут усугубляться в геометрической прогрессии. Согласно шестому докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, интенсивность экстремальной жары, которую мы наблюдаем при потеплении на 1,5 °C, удвоится при потеплении на 2 °C и увеличится в четыре раза при потеплении на 3 °C.

В долгосрочной перспективе потепление климата может облегчить ведение сельского хозяйства в более прохладных северных регионах. Однако это также создает угрозу голода для миллиардов людей, проживающих в тех частях планеты, где ведение сельского хозяйства станет невозможным. Как и все живые существа, эти люди будут устремляться туда, где есть еда, независимо от того, приветствуют их там или нет.

Кратковременная жара, которая нас ждет, и тот ущерб, который она нанесёт нашему сельскому хозяйству, — это лишь небольшое предвкушение того, что нас ждет, если мы продолжим идти по нынешнему пути. Мы должны воспринять это как предупреждение. Возможно, это будут самые жаркие годы за всю историю наблюдений, но они также станут одними из самых прохладных лет, которыми нам когда-либо еще удастся насладиться. К счастью, еще есть время избежать наихудших последствий, изменив наши привычки, приводящие к выбросам CO2, и подготовить наши фермы, фермеров и общества к тем потрясениям, которые уже нас ждут.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

