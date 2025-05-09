Папа Лев XIV проти Трампа: як новий голова Ватикану рятуватиме Землю

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Обираючи нового лідера 1,4 мільярда католиків у світі, Ватикан мав шанс вшанувати спадщину покійного Папи Франциска як найбільш "зеленого" Папи в сучасній історії. Обравши американського (і перуанського) кардинала Роберта Прево — відтепер відомого як Папа Лев XIV, — його колеги-кардинали, схоже, скористалися цією можливістю. Надія людства уникнути найгірших наслідків зміни клімату може тільки зміцнитися.

Ми дізнаємося більше про погляди Папи найближчими днями. Але вже відомо, що в листопаді минулого року він заявив на семінарі, що світ має перейти "від слів до діла" в питанні зміни клімату. У тій же промові він попередив, що "панування людства над природою" повинно бути не "тиранічним", а "відносинами взаємовиручки". Він також розповів про екологічність Ватикану, зокрема про закупівлі сонячних батарей та електромобілів, у парку яких тепер є перший повністю електричний Папмобіль.

Звісно, справи говорять голосніше за слова. Але слова нового Папи про клімат перегукуються зі словами його попередника, який торік встановив кілька таких сонячних панелей і розпочав реалізацію планів зі створення нової сонячної енергосистеми, потужності якої вистачить для роботи всього Ватикану — можливо, він стане першою країною, яка повністю працюватиме на поновлюваних джерелах енергії.

Перший електричний Папамобіль Фото: Mercedes-Benz

Що ще важливіше, Франциск часто і красномовно говорив про клімат. Його енцикліка "Laudato Si", написана 2015 року, яка засуджує безглузде "насильство" людства над Землею, послугувала моральним паливом для укладення знакових Паризьких кліматичних угод 2015 року. Кілька підписантів цитували його роботу у своїх промовах перед підписанням угоди. Вона надихнула Рух Laudato Si, мережу католицьких груп, що вживають заходів щодо захисту клімату по всьому світу.

Екологічна пропаганда Франциска ґрунтувалася не тільки на абстрактній любові до природи. Він також визнавав, що найбільше постраждають найвразливіші люди у світі — зокрема католики в Перу, країні другого громадянства Папи Лева XIV. Церква, покликана допомагати бідним і стражденним, не може ігнорувати руйнівні наслідки перегріву планети.

Через вісім років після написання "Laudato Si", спостерігаючи за тим, як у світі вичерпується моральне паливо, що стало рушійною силою Паризької угоди, Франциск написав ще одну енцикліку, "Laudate Deum", осуджуючи світових лідерів за нездатність відповідати своїм піднесеним словам. Незадовго до смерті йому довелося спостерігати повернення до влади президента Дональда Трампа, який енергійно руйнує все позитивне, що його уряд коли-небудь робив для клімату. Тим часом сьогодні в глобальних дискусіях про клімат надто часто лунає слово "прагматизм", що зовсім недалеко від пораженства.

В одну мить Папа Лев XIV став одним із найвідоміших і найважливіших людей у світі. У нього є можливість використати свою нову платформу, щоб продовжити роботу Франциска і дати відсіч кліматичному пораженству. Це вимагатиме не тільки сильніших слів, а й сильніших дій.

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