Как выживает Харьков под обстрелами: несколько эпизодов еще одной кошмарной ночи
Трудно себе представить, как выживает Харьков под ежедневными обстрелами, если не увидеть это собственными глазами. Журналист Татьяна Доцяк рисует картину одной ночи — еще одной ночи, которую некоторым харьковчанами пришлось провести возле своего горящего дома...
У Марины — женщины из горящей многоэтажки — трясутся ноги так, что вздрагивает все тело:
- Услышали, что летят, сразу все в коридор. Дети, правда, забежали в ванну, я сказала, чтобы из ванны выбежали, потому что плитка — побоялась, а потом сверху детей легли и от удара нас вынесло.
- Когда один за другим дроны уходили в пике, прощались с жизнью, — говорит мужчина рядом.
17 ударов. В половине первого ночи Харьков атаковал рой вражеских беспилотников.
Их соседу перевязывают ногу, голова уже забинтована:
- Нормально все у меня, нормально!
Михаил — мы с ним как-то ходили в одну тренажерку — самостоятельно потушил горящий балкон:
- Хорошо, что был огнетушитель, — говорит.
Его жена рассказывает, как их спасло то, что от шкафа-купе оторвалась дверь и их прикрыло от обломков.
Люди в трусах, халатах, ночнушках — как спали, так и выскочили.
- У меня заклинило двери, спасатели разблокировали, — рассказывает мужчина.
Собаки дрожат на руках хозяев.
- Наша кошка потерялась, — женщина со следами крови на руках растерянно смотрит по сторонам.
Я рассказала, что буквально сегодня Дмитрий из предыдущего обстрела написал, что нашлась их Буся. Так, может, и их кошка найдется.Важно
Дмитрий, кстати, советовал не закрывать двери на замок во время тревоги, потому что их с женой во время субботнего обстрела именно это и спасло. А у соседки замок заклинило и она погибла. Возможно, и не из-за этого погибла, но совет дельный.
У меня, кстати, во время сегодняшних прилетов также заклинил замок на входной двери.
Метрах в 200 пылает частный дом. Женщину с ребенком вытащил сосед.
- После взрывов мы сюда прибежали: крик, плач ребенка, они через окно вылезали, и я забрал ребенка и вынес, а потом Таню — соседку вынесли, и скорая их забрала.
По другим адресам в паре километров также пылает многоэтажка. Под завалами одного из домов — люди.
На разбитых троллейбусах лежат порванные провода. Куча поврежденных авто.
- Снова тревога. Прячьтесь! — кричат спасатели.
Я еду домой.
По дороге вижу — бегут коммунальщики в жилетах. Отказались, чтобы подбросила, сказали, что им тут рядом.
Уже знаю, после такой ночи быстро не уснуть. За окном рассветает, поют птички, а в голове лишь одно: "Когда уже эти падлюки повиздыхают..."
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