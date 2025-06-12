Как выживает Харьков под обстрелами: несколько эпизодов еще одной кошмарной ночи

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У Марины — женщины из горящей многоэтажки — трясутся ноги так, что вздрагивает все тело:

- Услышали, что летят, сразу все в коридор. Дети, правда, забежали в ванну, я сказала, чтобы из ванны выбежали, потому что плитка — побоялась, а потом сверху детей легли и от удара нас вынесло.

- Когда один за другим дроны уходили в пике, прощались с жизнью, — говорит мужчина рядом.

17 ударов. В половине первого ночи Харьков атаковал рой вражеских беспилотников.

Их соседу перевязывают ногу, голова уже забинтована:

- Нормально все у меня, нормально!

Михаил — мы с ним как-то ходили в одну тренажерку — самостоятельно потушил горящий балкон:

- Хорошо, что был огнетушитель, — говорит.

Его жена рассказывает, как их спасло то, что от шкафа-купе оторвалась дверь и их прикрыло от обломков.

Люди в трусах, халатах, ночнушках — как спали, так и выскочили.

- У меня заклинило двери, спасатели разблокировали, — рассказывает мужчина.

Собаки дрожат на руках хозяев.

- Наша кошка потерялась, — женщина со следами крови на руках растерянно смотрит по сторонам.

Я рассказала, что буквально сегодня Дмитрий из предыдущего обстрела написал, что нашлась их Буся. Так, может, и их кошка найдется.

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"Среди пыли, дыма и боли": в Харькове мужчина под завалами пел гимн Украины (видео)

Дмитрий, кстати, советовал не закрывать двери на замок во время тревоги, потому что их с женой во время субботнего обстрела именно это и спасло. А у соседки замок заклинило и она погибла. Возможно, и не из-за этого погибла, но совет дельный.

У меня, кстати, во время сегодняшних прилетов также заклинил замок на входной двери.

Метрах в 200 пылает частный дом. Женщину с ребенком вытащил сосед.

- После взрывов мы сюда прибежали: крик, плач ребенка, они через окно вылезали, и я забрал ребенка и вынес, а потом Таню — соседку вынесли, и скорая их забрала.

По другим адресам в паре километров также пылает многоэтажка. Под завалами одного из домов — люди.

На разбитых троллейбусах лежат порванные провода. Куча поврежденных авто.

- Снова тревога. Прячьтесь! — кричат спасатели.

Я еду домой.

По дороге вижу — бегут коммунальщики в жилетах. Отказались, чтобы подбросила, сказали, что им тут рядом.

Уже знаю, после такой ночи быстро не уснуть. За окном рассветает, поют птички, а в голове лишь одно: "Когда уже эти падлюки повиздыхают..."

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