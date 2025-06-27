Выжить под завалами: несколько эффективных советов от спасателей, как не потерять веру и дождаться
Эксперт по безопасности и оценке рисков Елена Лизвинская рекомендует не паниковать и не заниматься самодеятельностью, если, не дай Бог, придется попасть в завалы после обстрелов. Можете не сомневаться: вас не забыли, спасатели уже идут к вам!
Не кричи долго — потеряешь главное: воздух.
Когда завалило, первая реакция — звать на помощь. Но спасатели говорят: в панике человек кричит, теряет кислород, задыхается. Когда мы приходим — он уже без сознания.
Под завалами важно экономить каждый вздох. Один из выживших прошептал: "Я хотел кричать, но вспомнил, что нельзя. Я просто стучал по трубе — и меня нашли, потому что я молчал, дышал и дожил".
Не пытайся выбраться сам. Если ты не уверен, ты можешь обрушить всё.
Ты двигаешься, поднимаешь голову, шевелишь ногой и перекрытие над тобой падает еще глубже. Мы находили людей, которые почти выбрались. А потом на них обваливалось то, что держалось на сантиметре пыли.
Если не уверен — не двигайся. Укрепляй пространство вокруг себя, даже просто руками.
Проверь три вещи: дыхание, кровь, свет. Закрой рот и послушай, не звенит ли в ушах, нет ли ощущения удушья, не течет ли где-то кровь.
Многие погибают не от самого завала, а потому, что не видят: поврежден сосуд и идет внутреннее кровотечение.
Если можешь, перевяжи все, что теплое и липкое, даже разорванной футболкой.
И смотри, есть ли хотя бы капля света. Это — ориентир и шанс.Важно
Не теряй времени. Спасатели говорят: выживают те, кто считают время, поют мысленно, следят за пульсом — не дают мозгу сойти с ума. Завал — это изоляция, и психика начинает "плавиться".
Если ты удерживаешь сознание первые 3–5 часов — твой шанс возрастает в разы. Создавай себе якоря, даже если это просто подсчет вдохов — это спасает.
И самое главное — не делай главной ошибки: не думай, что тебя не ищут.
Ты думаешь: "Зачем ждать?"
Но спасатель говорит: "Мы разгребаем руками, спим по 30 минут, ищем по запаху, по теплу, по любому признаку. Ты можешь быть очень глубоко, но мы идем к тебе. Если ты сдашься — ты умрешь еще до того, как мы протянем руку".
Уверены, что в экстремальную минуту действуете правильно? Сохраните это.
Потому что никто не знает, когда тишина станет ловушкой.
Но это возможность узнать, как ее пережить.
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