"Не успели добраться до укрытия": история школьника, который спас друга из-под завалов (фото)

15-летний боксер Марк Аветикян был вместе с другом Максимом Тимчуком в лицее №1 Белгород-Днестровского, когда в здание попала ракета. На ребят обвалилась часть стены, но раненый подросток нашел силы для спасения.

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23 июня ВС РФ запустили по городу Белгород-Днестровский в Одесской области две баллистические ракеты "Искандер-М". Одна из них попала в здание лицей в момент, когда ученики по воздушной тревоге спускались в укрытие. Как рассказали 25 июня в Ювенальной полиции Украины, тогда в помещении находились двое школьников.

Здание лицея после обстрела Фото: Ювенальная полиция Украины

"Ребята не успели добраться до укрытия, и во время взрыва на них обвалилась часть стены", — передала пресс-служба.

Аветикян сам получил ранения, но смог выбраться из-под обломков. Тогда он увидел, что его друг оказался под завалами. Несмотря на боль и шок подросток бросился на спасение. Он расчистил лицо Тимчука, чтобы тот мог дышать, и убрал обломки с его ног. После этого ребята смогли добраться до укрытия. Боксер поддерживал своего товарища, чтобы тот смог идти несмотря на травмы.

"Этот поступок — пример настоящего самопожертвования и человечности. Марк не просто школьник. Он настоящий герой, который в критический момент проявил силу духа и отвагу, не оставив друга в беде", — подчеркнули в полиции.

Марк Аветикян — чемпион Украины по боксу Фото: Ювенальная полиция Украины

Аветикян — ученик лицея №1, чемпион Украины по боксу и воспитанник детско-юношеской спортивной школы.

"Он неоднократно показывал силу в спорте — а на этот раз продемонстрировал ее в жизни. Во времена войны именно такие истории вдохновляют. И показывают: Герои не всегда в бронежилетах. Они — среди нас. Молодые, сильные, с большим сердцем. Спасибо тебе, Марк. Украина гордится тобой", — добавила пресс-служба.

Фото Марка Аветикяна, опубликованное правоохранителями Фото: Ювенальная полиция Украины

Напомним, 23 июня Россия ударила по Белгород-Днестровскому примерно с 14:30 до 14:40. Президент Владимир Зеленский сообщал, что из-за летних каникул детей в лицее не было, но там были работники. Он отметил, что в результате обстрела баллистикой здание фактически разрушено. Накануне там проводили выпускной.

24 июня ВС РФ обстреляли Днепр, количество погибших в городе возросло до 20 человек. Еще 22 человека погибли в городе Самар. Ранения получили более 300 человек, 112 из них были госпитализированы.