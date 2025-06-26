"Не встигли дістатися укриття": історія школяра, який врятував друга з-під завалів (фото)

15-річний боксер Марк Аветікян був разом з другом Максимом Тимчуком у ліцеї №1 Білгород-Дністровського, коли у будівлю влучила ракета. На хлопців обвалилась частина стіни, але поранений підліток знайшов сили для порятунку.

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23 червня ЗС РФ запустили по місту Білгород-Дністровський в Одеській області дві балістичні ракети "Іскандер-М". Одна з них поцілила у будівлю ліцею в момент, коли учні через повітряну тривогу спускались в укриття. Як розповіли 25 червня в Ювенальній поліції України, тоді у приміщенні перебували двоє школярів.

Будівля ліцею після обстрілу Фото: Ювенальна поліція України

"Хлопці не встигли дістатися укриття, і під час вибуху на них обвалилася частина стіни", — передала пресслужба.

Аветікян сам отримав поранення, але зміг вибратись з-під уламків. Тоді він побачив, що його друг опинився під завалами. Попри біль і шок підліток кинувся на порятунок. Він розчистив обличчя Тимчука, щоб той міг дихати, і прибрав уламки з його ніг. Після цього хлопці змогли дістатись укриття. Боксер підтримував свого товариша, щоб той зміг іти попри травми.

"Цей вчинок — приклад справжньої самопожертви й людяності. Марк не просто школяр. Він справжній герой, який у критичний момент проявив силу духу та відвагу, не залишивши друга в біді", — підкреслили у поліції.

Марк Аветікян — чемпіон України з боксу Фото: Ювенальна поліція України

Аветікян — учень ліцею №1, чемпіон України з боксу і вихованець дитячо-юнацької спортивної школи.

"Він неодноразово показував силу в спорті — а цього разу продемонстрував її в житті. У часи війни саме такі історії надихають. І показують: Герої не завжди в бронежилетах. Вони — серед нас. Молоді, сильні, з великим серцем. Дякуємо тобі, Марку. Україна пишається тобою", — додала пресслужба.

Фото Марка Аветікяна, опубліковане правоохоронцями Фото: Ювенальна поліція України

Нагадаємо, 23 червня Росія вдарила по Білгород-Дністровському приблизно з 14:30 до 14:40. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що через літні канікули дітей у ліцеї не було, але там були працівники. Він наголосив, що внаслідок обстрілу балістикою будівля фактично зруйнована. Напередодні там проводили випускний.

24 червня ЗС РФ обстріляли Дніпро, кількість загиблих у місті зросла до 20 осіб. Ще 22 людини загинули у місті Самар. Поранення отримали понад 300 осіб, 112 з них були госпіталізовані.