Google показал смерть интернета: почему новый ИИ-режим поисковой системы означает гибель для многих сайтов

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Google показал нам, как будет выглядеть конец интернета. Он назвал это "режимом ИИ". Со вторника при поиске в Google вместо десяти синих ссылок на сторонние сайты пользователи будут видеть дайджесты информации, созданные ИИ.

По словам Google, это "позволяет задавать тонкие вопросы, которые раньше требовали многократного поиска". Иногда в этих дайджестах есть своя польза — как продемонстрировал ИИ-стартап Perplexity.

Однако это изменение имеет катастрофические экономические последствия из-за доминирующего положения Google над тем, что мы видим в Интернете: режим искусственного интеллекта избавляет от необходимости посещать сайт, на котором был создан оригинальный материал. Google, напомним, был признан виновным в сохранении монополии американским федеральным судом прошлым летом.

Аналитическое исследование, проведенное на прошлой неделе, показало, что сайт, занимающий первое место в рейтинге по синей ссылке Google, теряет 79 процентов трафика после внедрения ИИ-режима. Другие исследования говорят о еще большем: до 96 процентов.

Не таким должен был стать веб. Изначально сэр Тим Бернерс Ли представлял себе этот мир как технологию быстрых публикаций, двусторонний разговор, подобный телефонному. Когда Google был молод, он обещал не мешать нам.

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Прощай Google: создатели ChatGPT выпустят собственный браузер на базе ИИ, — Reuters

"Мы хотели, чтобы люди тратили на Google минимум времени. Чем быстрее они получали результаты, тем чаще пользовались им", — сказал основатель компании Ларри Пейдж в 2004 году. Но теперь Google стал похож на "Отель Калифорния" группы The Eagles — вы никогда не сможете оттуда уйти.

Генеративный ИИ нарушает неформальный общественный договор, существовавший со времен зарождения бизнеса: покупатель должен проявлять повышенный интерес к благоденствию своих поставщиков. Однако ИИ полностью заменяет поставщиков: в качестве аналогии можно привести поедание семян кукурузы. Поглотив все — от целых исследовательских библиотек до газет, от YouTube до работ каждой конкретной галереи, — ИИ может создавать отточенные пастиши (вторичное художественное произведение — Ф.) и продолжать производить их вечно. Google также может наказывать сайты, которые отказываются быть соскобленными, своего рода корпоративным смертным приговором: заставить их исчезнуть из Google.

Бывший инженер Facebook Георг Цоллер, который также консультирует азиатские правительства по вопросам ИИ, утверждает, что генеративный ИИ - это не более чем пиратство, замаскированное шумихой. "Большие языковые модели - это просто хранилище, и все, что они делают, — сжимают знания", — говорит он. — "Эта индустрия была бы убита в своем склепе, если бы она сказала правду". Но фокус в том, как ИИ маскирует кражу.

Google утверждает, что старые результаты поиска по-прежнему будут доступны, если вы захотите или сможете их найти. Британское Управление по конкуренции и рынкам провело расследование использования компанией генеративного искусственного интеллекта, но его решения пока весьма условны, и оно запрашивает другие мнения. Британские компании, зарегистрированные на бирже, тратят на рекламу в Google 10 миллиардов фунтов стерлингов, что, по мнению CMA, намного больше, чем было бы в условиях конкуренции на рынке цифровой рекламы. Нужно и должно сделать гораздо больше для усмирения этого хищного гиганта, чтобы интернет-компании могли выжить.

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