Тероборона против дронов: как использовать ТрО на новом этапе войны

СИЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ: что было, что есть и что нужно?

В 2022 мы начинали так:

Подразделения ВСУ, которые почти 100% состояли из мотивированных гражданских добровольцев — солдат, сержантов и младших офицеров (за исключением уровня командования батальонов и бригад, которые были сформированы из тоже преимущественно мотивированных кадровых офицеров ВСУ или силовых органов, часть из которых вернулась из запаса).

Формировались на территориальной основе, из жителей своих громад, районов, а потому были теснее всего объединены с народом и опирались на поддержку местных волонтеров и местного самоуправления, и эта поддержка продолжается до сих пор.

Приобретали боевую состоятельность, обучали личный состав и получали необходимое боевое снаряжение (тепловизоры, дроны, РЭБ) и даже средства вооружения чаще благодаря своей инициативе, волонтерской помощи, а не соответствующим действиям и обеспечению высшего командования. И это не очень изменилось до сих пор.

Что происходило дальше и что есть сейчас:

Абсолютно оправдано решение об участии в боевых действиях на линии фронта, потому что основные сухопутные подразделения ВСУ нуждались в поддержке в условиях полномасштабной агрессии.

Непростое испытание боевыми действиями в статусе "приданных" подразделений, переданных в подчинение сухопутным бригадам ВСУ. Это было неизбежно, потому что командование ТрО на уровне бригад преимущественно не имело необходимых сил, средств и реального боевого опыта самостоятельно удерживать полосы обороны. И это было непросто, потому что "приданных", как правило, не берегли и часто нарезали тяжелые задачи, что приводило к значительным потерям.

Фактическое стирание большинства личного состава боевых батальонов ТрО в результате более чем 2-летнего невыведения их на восстановление и отсутствие системы качественного пополнения их личного состава, в частности, из числа жителей своих территорий (по факту, подразделения ТрО — всегда последние в очереди на получение пополнения). Из-за отсутствия своевременного пополнения и восстановления произошло уменьшение наработанного за 2022-23 года боевого ядра подразделений, которое обеспечивает результат на поле боя и может передать боевой опыт новобранцам.

По вышеназванным причинам, а также из-за поиска профессионального роста и большего денежного вознаграждения, в 2024-25 годах усилился отток перспективных кадров из подразделений ТрО в более динамичные подразделения ВСУ, например, силы беспилотных систем.

Что нам нужно?

По состоянию на сейчас боеспособные (а таковыми являются не все) батальоны и бригады ТрО по выполнению задач в обороне на поле боя мало чем отличаются от подразделений Сухопутных сил ВСУ, за исключением наличия механизированных средств, которые в ТрО так и не появились и применение которых сейчас на поле боя ограничено ударными дронами. Поэтому существование Сил ТрО в существующем нынешнем формате как отдельного от сухопутки рода войск, с отдельным командованием, особенно после внедрения корпусной системы, уже не выглядит целесообразным и может давать не только плюсы, но и минусы, связанные с дублированием управления и обеспечением по остаточному принципу.

И все же Силы ТрО, которые будут выполнять определенные задачи по обороне именно на территориальном уровне, используя преимущество знания своей территории и связь с местными общинами, нужны Украине. На сейчас, приоритетная задача — противовоздушная оборона, защита нашего тыла, объектов критической инфраструктуры, от "шахедов" и других дронов врага. Этот вызов остро актуален и очевидно, что в ВСУ пока недостаточно сил и средств для выполнения этой работы. Не уменьшит этой нехватки и ДФТГ, которые служат на общественных началах, потому что ПВО требует исключительно профессионального подхода. Из кого могут быть сформированы обновленные местные подразделения ТрО: из ограниченно годных, из молодежи 18-25 лет, из определенных категорий военнообязанных, которые пока забронированы от мобилизации.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

