5 октября — День территориальной обороны: как отдельные добровольческие батальоны превратились в армию

В первое воскресенье октября в Украине отмечают День территориальной обороны. Украинцы отдают дань уважения теробороновцам, которые держат линию фронта вместе с другими бойцами Вооруженных сил Украины. Бригады ТрО воюют от Одессы до Херсона, от Запорожья до Харькова, Сум и Чернигова. Какова история подразделений ТрО и как они останавливают вторжение Российской Федерации?

День территориальной обороны в Украине ввели осенью 2020 года, за пять лет до полномасштабного вторжения Российской Федерации. Фокус решил рассказать об основных вехах развития Теробороны и о боях, в которых участвовали ее подразделения.

Первые теробороновцы появились в Украине не три года назад — не в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. И не тогда, когда 30 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел торжества. Первые отряды добровольцев территориальной обороны появились в первые месяцы 2014 года, когда 11 лет назад началась гибридная война Кремля против украинцев.

День территориальной обороны — история 2014-2015 годов

В марте-мае 2014 года гибридная армия РФ начала воевать на территории украинского Донбасса и Крыма. Именно тогда в Украине появились батальоны добровольцев, которые первыми стали к обороне восточных и центральных регионов. До мая 2014 года сформировалось 32 батальона.

Позже батальоны теробороны вошли в состав Сухопутных войск и выполняли боевые задачи на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

День территориальной обороны — подготовка бойцов в 2014 году Фото: Армія Inform

Силы Теробороны — изменения во время войны

За полтора месяца до полномасштабной войны, 1 января 2022 года, в Украине создали Силы территориальной обороны и они стали отдельным видом Вооруженных сил. С февраля 2024 года командующий Силами ТрО — генерал-майор Игорь Плахута.

"С честью принял приказ возглавить Силы Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства!" — сказал Плахута.

3 октября командующий Силами ТрО встретился с семьями бойцов — поблагодарил жен за мужество и выдержку и попросил прощения за то, что не все бойцы возвращаются с поля боя.

День территориальной обороны — обращение Игоря Плахуты 3 октября

В первые дни вторжения в 2022 году украинцы пошли в терцентры комплектования и часть из них мобилизовалась в ряды Сил Теробороны. Оружие в руки взяли около 110 тыс. граждан, которые вместе с другими подразделениями ВСУ первыми вступили в бои с ВС РФ в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях. Боевые бригады со временем изменились и, кроме пехоты, сегодня имеют в своем составе механизированные группировки, минометчиков и аэроразведчиков, готовят саперов, обучают командиров и капелланов.

Часть подразделений ТрО получила другую задачу: охраняют объекты инфраструктуры, в составе мобильных огневых уничтожают дроны-камикадзе "Шахеды" ВС РФ, следят за безопасностью и порядком в тылу.

Тем временем командование реформировало Вооруженные силы в 2022-25 гг. Сначала бойцов ТрО разрешили отправлять на разные направления независимо от региона, в котором они сформированы. С 2024 года начался переход ВСУ на корпусную систему, и бригады ТрО стали частью корпусов.

Территориальная оборона — примеры героизма

Бой в Сиреневом парке в Херсоне состоялся 1 марта 2022 года, рассказали на портале Сил Теробороны в проекте "Великие битвы". Около 40 бойцов 192 бригады ТрО встретили российских оккупантов в центре города. Все оружие добровольцев — автоматы и "коктейли Молотова", которыми держались почти сутки против бронемашин и полностью экипированных подразделений ВС РФ. 2 марта херсонцы увидели тела погибших посреди деревьев: на том месте позже создали Мемориал бойцам Херсонской теробороны.

Силы Территориальной обороны — Мемориал тероборонцам в Херсоне Фото: Армія Inform

День территориальной обороны — бойцы 192 бригады ТрО Херсона Фото: Армія Inform

Бои в Крынках на левобережье Днепра продолжались с октября 2023 по июнь 2024 года. В операции Сил обороны участвовали несколько подразделений ССО и ГУР, кроме них — 124 и 126 бригады ТрО. Украинцы пытались закрепиться в Крынках, получая катерами и дронами оружие, воду, продукты питания. ВС РФ девять месяцев пытались вытеснить украинцев — применяли бронетехнику, РСЗО, авиацию, БпЛА. Бойцы отступили с позиций летом 2024, когда Крынки и окружающая местность были стерты постоянными обстрелами россиян.

День территориальной обороны — бойцы ВСУ во время боев в Крынках Фото: Слідство. Інфо

Президент Украины Владимир Зеленский не раз награждал бойцов ТрО за героизм, проявленный во время защиты Отечества. Например, "Крест боевых заслуг" получили Дмитрий Корда и Александр Попович из 126 бригады ТрО (за бои на Херсонщине), написали на портале "Армия Inform". Кроме того, медиа "Суспільне" рассказало, что звание "Герой Украины" и награду "Золотая Звезда" получил боец 103 бригады ТрО Юрий Жуковец.

Украинцы с уважением склоняют головы перед павшими бойцами Сил теробороны и благодарны военнослужащим, которые вместе с побратимами из других родов войск защищают Украину в течение 11 лет вторжения РФ.