5 жовтня – День територіальної оборони: як окремі добровольчі батальйони перетворились в армію

У першу неділю жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Українці віддають шану тероборонівцям, які тримають лінію фронту разом з іншими бійцями Збройних сил України. Бригади ТрО воюють від Одеси до Херсону, від Запоріжжя до Харкова, Сум та Чернігова. Яка історія підрозділів ТрО та як вони спиняють вторгнення Російської Федерації?

День територіальної оборони в Україні запровадили восени 2020 року, за п’ять років до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Фокус вирішив розповісти про основні віхи розвитку Тероборони та про бої, в яких брали участь її підрозділи.

Перші тероборонівці з’явились в Україні не три роки тому – не в лютому 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення РФ. І не тоді, коли 30 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський запровадив урочистості. Перші загони добровольців територіальної оборони з’явились у перші місяці 2014, коли 11 років тому почалась гібридна війна Кремля проти українців.

День територіальної оборони — історія 2014-2015 років

У березні-травні 2014 року гібридна армія РФ почала воювати на території українського Донбасу та Криму. Саме тоді в Україні з’явились батальйони добровольців, які першими стали до оборони східних та центральних регіонів. До травня 2014 року сформувалось 32 батальйони.

Згодом батальйони тероборони увійшли до складу Сухопутних військ та виконували бойові задачі на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

День територіальної оборони - підготовка бійців у 2014 році Фото: Армія Inform

Сили Тероборони — зміни під час війни

За півтора місяця до повномасштабної війни, 1 січня 2022 року, в Україні створили Сили територіальної оборони й вони стали окремим видом Збройних сил. З лютого 2024 командувач Сил ТрО — генерал-майор Ігор Плахута.

"З честю прийняв наказ очолити Сили Територіальної оборони Збройних Сил України. Вдячний усім, хто бʼється заради України в Силах оборони нашої держави!" — сказав Плахута.

3 жовтня командувач Сил ТрО зустрівся з родинами бійців — подякував дружинам за мужність та витримку та попросив вибачення за те, що не усі бійці повертаються з поля бою.

День територіальної оборони - звернення Ігоря Плахути 3 жовтня

У перші днів вторгнення у 2022 році українці пішли у терцентри комплектування і частина з них мобілізувалась до лав Сил Тероборони. Зброю в руки взяли близько 110 тис. громадян, які разом з іншими підрозділами ЗСУ першими вступили у бої з ЗС РФ у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Бойові бригади з часом змінились і, крім піхоти, на сьогодні у своєму складі мають механізовані угрупування, мінометників та аеророзвідників, готують саперів, навчають командирів та капеланів.

Частина підрозділів ТрО отримала інше завдання: охороняють об’єкти інфраструктури, у складі мобільних вогневих знищують дрони-камікадзе "Шахеди" ЗС РФ, стежать за безпекою та порядком в тилу.

Тим часом командування реформувало Збройні сили у 2022-25 рр. Спершу бійців ТрО дозволили відправляти на різні напрямки незалежно від регіону, у якому вони сформовані. З 2024 році почався перехід ЗСУ на корпусну систему, і бригади ТрО стали частиною корпусів.

Територіальна оборона — приклади героїзму

Бій у Бузковому парку в Херсоні відбувся 1 березня 2022 року, розповіли на порталі Сил Тероборони у проєкті "Великі битви". Близько 40 бійців 192 бригади ТрО зустріли російських окупантів у центрі міста. Уся зброя добровольців – автомати та "коктейлі Молотова", якими тримались майже добу проти бронемашин та повністю екіпірованих підрозділів ЗС РФ. 2 березня херсонці побачили тіла загиблих посеред дерев: на тому місці згодом створили Меморіал бійцям Херсонської тероборони.

Сили Територіальної оборони - Меморіла тероборонівцям в Херсоні Фото: Армія Inform

День територіальної оборони - бійці 192 бригади ТрО Херсону Фото: Армія Inform

Бої у Кринках на лівобережжі Дніпра тривали з жовтня 2023 по червень 2024 року. У операції Сил оборони брали участь кілька підрозділів ССО та ГУР, серед них – 124 та 126 бригади ТрО. Українці намагались закріпитись в Кринках, отримуючи катерами та дронами зброю, воду, продукти харчування. ЗС РФ дев’ять місяців намагались витіснити українців — застосовували бронетехніку, РСЗВ, авіацію, БпЛА. Бійці відступили з позицій влітку 2024, коли Кринки та навколишня місцевість були стерті постійними обстрілами росіян.

День територіальної оборони - бійці ЗСУ під час боїв у Кринках Фото: Слідство. Інфо

Президент України Володимир Зеленський не раз нагороджував бійців ТрО за героїзм, проявлений під час захисту Вітчизни. Наприклад, "Хрест бойових заслуг" отримали Дмитро Корда та Олександр Попович зі 126 бригади ТрО (за бої на Херсонщині), написали на порталі "Армія Inform". Крім того, медіа "Суспільне" розповіло, що звання "Герой України" та нагороду "Золота Зірка" отримав боєць 103 бригади ТрО Юрій Жуковець.

Українці з шаною схиляють голови перед полеглими бійцями Сил тероборони та вдячні військовослужбовцям, які разом з побратимами з інших родів військ боронять Україну протягом 11 років вторгнення РФ.