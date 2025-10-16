Лишение гражданства — ящик Пандоры: почему правовая ситуация вокруг этого такая запутанная

Related video

Лишать гражданства из-за наличия у тебя другого гражданства — это настоящий ящик Пандоры.

Это, конечно, не первое такое лишение гражданства. По идее, по моей оценке, более трети граждан Украины должны быть тогда лишены гражданства из-за наличия другого — это миллионы людей. Большинство, кто эмигрировал еще с 90-х, давно получили гражданство других стран. А если не лишать всех — тогда это выборочное правосудие и не более.

Кроме того, не знаю, как это допускают те, кто сейчас у власти, потому что абсолютное большинство состоятельных людей имеют как минимум два гражданства по разным мотивам. Преемники будут лишать действующую власть гражданства.

В целом практика лишения гражданства — это скорее практика СССР и различных диктатур. В демократии должен работать институт ответственности за то, что человек делает в жизни. И напомню, потому что, очевидно, люди упорно не понимают, что есть страны, где нельзя выйти из гражданства — например, из гражданства Украины практически нельзя выйти, процедура так выписана. А есть страны — где страна решает целесообразно это или нет, и просто может отказать вам в выходе из гражданства — это, например, РФ.

