Тотальная слежка за украинцами — чем грозит закон о видеонаблюдении в общественных местах

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Так мы в ЕС не попадем никогда. МВД через народных депутатов подало законопроект №11031 о видеонаблюдении в общественных местах. Он воплощает все стандарты Китая и РФ и ни одного стандарта по защите прав человека, отсылая к общим нормам.

Это на самом деле большая редкость в последнее время, чтобы проект закона вообще не принимал во внимание стандарты по правам человека. Обычно, хоть что-то учитывают. А здесь — полный ноль. Даже самые базовые стандарты.

Проект создает систему тотальной слежки за всеми гражданами, поскольку позволяет не только видеонаблюдение, но идентификацию лиц по биометрическим данным, автоматическую сверку данных с другими реестрами. Фактически можно за короткое время собрать информацию о передвижении любого человека по публичным пространствам и все это просматривать, когда нужно. Это можно использовать против политических оппонентов, бизнес-конкурентов, поиска компромата и т. п.

Заключение парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз: проект закона противоречит целям Соглашения об ассоциации и международно-правовым обязательствам Украины, а также acquis (правовая система. — Ф.) ЕС.

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Финансового обоснования нет вообще. Но это отдельная история, очень советую для расследования журналистам. Еще за пару лет до войны МВД начинает экспериментальный проект, по которому на много миллионов долларов закупает китайское оборудование для видеонаблюдения. Журналисты "Схем" ранее вспоминали о том, что использовалось и российское оборудование. То есть, они закупают китайские камеры и оборудование, которые, например, в США запрещено закупать из-за угрозы национальной безопасности. Уверен, что в этих процедурах по оборудованию можно найти много интересного и, возможно, даже коррупционного, что точно не способствует национальной безопасности. И каждый следующий год мы будем платить миллионы на реализацию этой системы.

Несмотря на все это, заместитель министра МВД Леонид Тимченко публично выступает и продвигает законопроект. Как по мне, есть большой вопрос к профессиональной пригодности людей, которые не просто это разработали, но и зарегистрировали в парламенте, а теперь продвигают, потому что это существование абсолютно на другой планете и в другой системе ценностей.

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