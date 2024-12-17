Пытки и издевательства будут продолжаться: почему скандал в 211-й бригаде не расследуют, как надо

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Все практически как всегда

Есть информация о жестоком и бесчеловечном обращении. Туда уже едет Военная служба правопорядка, и сам омбудсмен взял под контроль. И это верный знак, что ничего не будет. Потому что сегодня там должно было быть Государственное бюро расследований, потому что только оно имеет право что-то должным образом расследовать и только их действия хоть теоретически могут иметь правовые последствия. А теперь просто максимум часть людей разбрасывают по разным подразделениям. Это порождает ощущение безнаказанности и поэтому подобное будет повторяться.

Это как в деле Бигуса об их прослушивании. Было очевидно, что дело не будут расследовать, потому что делом сразу занялась СБУ, которая зачистила доказательства.

Мне не нравится, что такое жестокое обращение оправдывают алкоголизмом или проблемами этих людей. Потому что пытки и жестокое обращение — это те права человека, которые не имеют никаких исключений и объяснений. И государство всегда будет отвечать за все такие случаи, пока не будет нормального независимого и быстрого расследования.

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