Тортури і знущання триватимуть: чому скандал у 211-й бригаді не розслідують, як треба

Related video

Все практично як завжди.

Є інформація про жорстоке та нелюдське поводження. Туди вже їде Військова служба правопорядку, і сам омбудсман взяв під контроль. І це вірний знак, що нічого не буде. Бо сьогодні там мало бути Державне бюро розслідувань, бо тільки воно має право щось належно розслідувати й тільки їхні дії хоч теоретично можуть мати правові наслідки. А тепер просто максимум частину людей розкидають по різних підрозділах. Це породжує відчуття безкарності й тому подібне буде повторюватися.

Це як у справі Бігуса про їхнє прослуховування. Було очевидно, що справу не будуть розслідувати, бо справою одразу зайнялася СБУ, що зачистила докази.

Мені не подобається, що таке жорстоке поводження виправдовують алкоголізмом чи проблемами цих людей. Бо катування і жорстоке поводження — це ті права людини, які не мають ніяких винятків та пояснень. І держава завжди буде відповідати за всі такі випадки, поки не буде нормального незалежного та швидкого розслідування.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо