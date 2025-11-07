Нью-йоркская революция: как новый мэр Мамдани бросает вызов Трампу и старым элитам

В крупнейшем и богатейшем городе Америки мэром избран 34-летний демократический социалист-мусульманин. Зохран Мамдани станет самым молодым руководителем Нью-Йорка за последние 130 лет и первым мусульманином. Его сенсационная победа на праймериз Демократической партии состоялась почти пять месяцев назад, поэтому вчерашний результат выборов кажется уже почти старой новостью. Но это не так.

Мне 43 года, и я прожил почти всю свою жизнь в Нью-Йорке. За все эти десятилетия город никогда не возвышал кого-либо до такой власти так быстро — даже близко. В феврале Мамдани едва набирал 1%. Во вторник он набрал в городе больше голосов, чем Майкл Блумберг в любой из своих трех кампаний на пост мэра — фактически, больше голосов, чем любой другой кандидат в мэры Нью-Йорка с 1969 года. Попутно он расширил электорат и заслужил восторженные сравнения с Бараком Обамой.

Відео дня

В последние недели кампании Мамдани, бывший правитель Эндрю Куомо, охарактеризовал гонку как центральный фронт гражданской войны в Демократической партии. Куомо и его сторонники отчаянно карикатуризировали Мамдани как пробудившегося экстремиста и исламского фундаменталиста, объединившись с президентом Трампом и наводнив социальные сети ненавистническими высказываниями. Мамдани, который на протяжении многих месяцев был явным фаворитом, выглядел иначе — не как маньчжурский кандидат, а как воплощение выборов, финансируемых из государственного бюджета, обещая политику нового поколения незаинтересованным избирателям. В ночь выборов он заговорил более резким тоном, начав свою речь с цитаты Юджина Дебса и явно вступив в конфликт с Трампом.

Кажется, все хотят придать этим выборам значение, выходящее за пределы Нью-Йорка. Но на мой взгляд, победу Мамдани сложно сразу же считать репрезентативной для всей страны, хотя его коалиция дает один урок национальным демократам. В последние годы мы привыкли смотреть на меняющийся политический ландшафт и видеть правый альянс работающих американцев и богатых людей, объединенных презрением к профессиональному управленческому классу, который они считают либеральными нравоучителями. Победа Мамдани иллюстрирует иную расстановку сил. Он объединил рабочий, средний и высший средний классы в то, что я в июле назвал "возникающей коалицией прекариев" — объединенных отчасти растущим кризисом доступности жилья, а отчасти простой яростью по поводу неравенства доходов, коррупции и привилегий и безнаказанности очень богатых. То, что выглядит как популизм, может привлекать и довольно широкий слой белых воротничков с высшим образованием.

Одним из наиболее примечательных аспектов победы Мамдани является то, что, несмотря на месяцы скептицизма по поводу его программы и разжигания страхов по поводу его личности, его лидерство оставалось стабильным. В июне можно было подумать, что пузырь в конце концов лопнет, учитывая количество энергии и денег, которые тратились на его прокалывание. Но Мамдани продемонстрировал исключительный талант в сочетании того, что иногда называют "материальной" и "постматериальной" политикой. Неизменно придерживаясь своей позиции по вопросам, волнующим обычных людей, он создал атмосферу перемен с помощью вертикального видео и прямой агитации. Наблюдая за кампанией вблизи, трудно понять, как многие политические обозреватели рассматривали социальные сети и конкретную политику как такие разные, даже противоречивые сферы. Каждая из них питает другую, расширяя представление о том, что возможно, делая риторику перемен более осязаемой, а даже небольшие изменения в политике — более значимыми.

Важно

Нью-Йорк против Вашингтона: кто подберет власть в США после хаоса популистов

Хотя критики Мамдани охарактеризовали его платформу как безответственно радикальную, его программа в основном расширяет инициативы, впервые принятые или предложенные предыдущими мэрами: Блумберг попытался сделать некоторые автобусы бесплатными и запустил программу, в рамках которой в районы с ограниченным доступом к продуктам питания были доставлены тележки с продуктами; в дополнение к трехкратному замораживанию арендной платы в стабилизированных квартирах, де Блазио учредил всеобщее государственное дошкольное образование и добился прогресса в области бесплатного дошкольного образования для детей 3-5 лет, программу, которую в конечном итоге поддержал и мэр Эрик Адамс.

Но было бы ошибкой считать победу Мамдани скромной или незначительной только потому, что она, вероятно, приведет к медленному прогрессу. Многие из его избирателей, как и многие из его критиков, также рассматривали эту кампанию как сражение в своего рода гражданской войне — и они победили. "Этот город — ваш город, — сказал избранный мэр в ночь выборов, — и эта демократия тоже ваша".

В результате его победа уже помогла перекроить географию статуса в городе — пожалуй, это самый непосредственный эффект от результатов выборов. Блумберг был мэром Манхэттена, его таунхаус на Верхнем Ист-Сайде был таким же узнаваемым ориентиром, как и Грейси Мэншн. Де Блазио был карикатурой на джентрифицированный Бруклин, а Адамс — аватаром машинной политики в отдаленных районах района. Мамдани вырос в Верхнем Манхэттене, недалеко от кампуса Колумбийского университета, и многие из его избирателей живут в районах на бруклинской стороне Ист-Ривер, которые аналитик Майкл Ланге запомнился назвал "коммунистическим коридором". Но как мэр он больше похож на лицо нового Квинса, района, который породил Трампа.

Эта победа и новый электорат, который ее обеспечил, сигнализируют и о более тонких изменениях: отход от автомобилистов и домовладельцев в сторону пассажиров автобусов и арендаторов; отход от финансов в сторону малого бизнеса; отход от поколения бумеров в сторону поколения зумеров; отход от старых правил городской политики, особенно в отношении Израиля, в сторону новых, которые, по крайней мере, признают тот факт, что в городе проживает почти столько же мусульман, сколько и евреев.

Это один из аспектов кампании, который действительно отражает общенациональную ситуацию, и не только потому, что коалиция против Мамдани так агрессивно его раздула. Этим летом Gallup обнаружил, что только 8 процентов демократов поддерживают военные действия Израиля в Газе, и это снижение не является просто поколенческим, поскольку поддержка среди пожилых демократов снизилась больше, чем среди молодых. Не совсем ясно, какой путь Демократическая партия выберет в отношении Израиля в будущем, но победа Мамдани — один из многих признаков того, что старый партийный консенсус шаток. Это также объясняет некоторую интенсивность враждебности по отношению к Мамдани, которая была почти столь же поразительной, как и его взлет.

Важно

"Коммунист", мусульманин и враг Трампа: что известно о Мамдани, новом мэре Нью-Йорка

Для жителей Нью-Йорка, обеспокоенных избранием Мамдани мэром, последние несколько недель должны быть хотя бы немного обнадеживающими. Он заявил, что планирует попросить комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш остаться на своей должности, возможно, в качестве жеста примирения с элитой города, которая ее любит (и считает своей). После колебаний на протяжении большей части кампании, в день выборов он заявил журналистам, что голосует за все меры по жилищному строительству YIMBY. И большинство людей, которых он, по сообщениям, рассматривает на высшие должности в своей администрации, являются опытными бюрократами, а не идеологическими агентами или личными союзниками, что свидетельствует о том, что он уделяет приоритетное внимание тому, чтобы город функционировал, так же, как и его перестройке. Эту идею он повторял снова и снова во время предвыборной кампании: компетентность и эффективность не должны быть консервативными лозунгами, а прогрессивными ценностями, учитывая, что именно левые больше всего хотят, чтобы правительство действительно работало.

Будет ли так? Ненавистники Мамдани представляют его как деструктивного радикала, который уже не справляется с ситуацией. Но в реальной жизни, в костюме и с улыбкой, он выглядит как усердный президент студенческого совета. Пока Мамдани находится у власти, город будет оставаться пристанищем для ненавистников. Но по мере того, как накал предвыборной кампании пойдет на убыль, более серьезные проблемы для него, скорее всего, будут исходить не от жителей Нью-Йорка, а от тех, кто находится в Вашингтоне. Один из ненавистников в частности: Трамп, который — среди своих многочисленных посягательств на основной баланс американского порядка — положил начало новой эре действий федеральной полиции, в которой прогрессивные местные политики вынуждены бороться не только со скептически настроенными избирателями и трудноизменяемым статус-кво, но и с перспективой периодического вторжения федеральных агентов, направленных для нарушения основного либерального метаболизма их городов.

Это еще один способ интерпретации жеста примирения в адрес Тиш: в случае любого потенциального конфликта с федеральными иммиграционными агентами, национальными гвардейцами или военнослужащими Мамдани очень важно сохранить поддержку местной полиции. Семья Тиш занимает видное место в списке миллиардеров, которые потратили огромные средства, чтобы победить его, а избранный мэр и его кандидат на пост главы полиции Нью-Йорка расходятся во мнениях о причинах всплеска преступности во время пандемии и о том, что это говорит нам о реформе уголовного правосудия. То, что Мамдани попросил Тиш работать в его администрации, несмотря на их разногласия, может быть жестом местной реальной политики. Это также, возможно, намек на непредсказуемую угрозу со стороны Трампа.

Мамдани, похоже, осознает эту возможность. "Нью-Йорк останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами, — заявил он в ночь выборов, — и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляемым иммигрантом". Он продолжил: "Поэтому послушайте меня, президент Трамп, когда я говорю: чтобы добраться до любого из нас, вам придется пройти через всех нас".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно