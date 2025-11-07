Дипломатический триумф Трампа: убедить Орбана хотя бы не вредить Украине

7 ноября президент США Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И во время этой встречи Трамп может сделать что-то неожиданное и, в конечном итоге, выгодное для своей собственной повестки дня: потребовать от Орбана перестать препятствовать усилиям Украины по вступлению в Европейский союз.

Когда речь заходит о в основном согласованной позиции ЕС по Украине и России, Венгрия выделяется как самое большое исключение. Орбан неоднократно повторял российские тезисы по Украине. И в то время как другие страны-члены ЕС работали над тем, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, Будапешт углубил ее, предоставив более пяти миллиардов евро в виде налоговых поступлений России с момента начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года.

Процедуры принятия решений в ЕС, требующие единодушия по ключевым вопросам, дают Венгрии широкие возможности для задержки или вето на действия ЕС. Например, Будапешт почти всегда остается одним из последних, кто соглашается на введение новых санкций против России. В течение нескольких месяцев Орбан задерживал принятие пакета мер на сумму 50 миллиардов евро, который ЕС подготовил для Киева, но в конце концов уступил в феврале 2024 года, получив некоторые уступки в отношении доступа к средствам ЕС, которые были заморожены из-за нарушений Будапештом принципов верховенства права.

Кроме того, Венгрия блокирует заявку Украины на членство в ЕС с момента начала переговоров о вступлении с Киевом в декабре 2023 года. Орбан продолжает блокировать прогресс, несмотря на то, что Европейская комиссия в начале этого года подтвердила готовность Украины и заявила, что для блокировки "нет объективных причин". 4 ноября Комиссия вновь заявила, что Киев выполнил условия, необходимые для начала переговоров, несмотря на вето Венгрии.

Орбан-Зеленский: непростые отношения Фото: Из открытых источников

В результате ЕС вынужден все чаще действовать без участия Венгрии в неофициальном качестве. Например, Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС на заседании Совета в декабре 2023 года только после того, как Орбан отказался от своего вето, физически покинув зал, когда решение было принято. Совет продолжает проводить обсуждения по Украине без участия Орбана, чтобы избежать венгерского политического театра. На последнем заседании Европейского совета в октябре Орбан полностью пропустил обсуждение по Украине.

То, что ЕС удалось преодолеть несговорчивость Венгрии, обеспечить девятнадцать раундов санкций, оказать финансовую поддержку Украине и предоставить Киеву статус кандидата в члены ЕС, является дипломатическим подвигом лидеров блока, которые использовали значительные финансовые стимулы и меры воздействия, чтобы добиться неохотного согласия Орбана.

Но отсутствие единодушия наносит ущерб Украине, Европе и Соединенным Штатам. Венгрия не всегда остается в одиночестве в своих препятствиях. Тем не менее, Будапешт ослабил позиции ЕС в момент, когда растут требования к Европе активизировать поддержку Украины, особенно со стороны Вашингтона.

Белый дом должен четко понимать, что, несмотря на дружеские отношения Трампа с Орбаном, именно он является препятствием для действий, которых США требуют от Европы. На встрече в Вашингтоне в пятницу Орбан будет стремиться укрепить свои отношения с Трампом. Осенью этого года Орбан казался на подъеме после объявления о встрече Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште, которую Орбан провозгласил знаком своего влияния на ход событий. Сейчас его позиция шаткая. Он сталкивается с дополнительной проблемой потенциально катастрофических последствий новых энергетических санкций США против России. Он отправится в Вашингтон, чтобы добиться столь необходимых исключений из санкций, и заявил, что в противном случае Венгрия столкнется с экономическим коллапсом.

"Имеет рычаги влияния": Трамп хочет заставить Орбана прекратить мешать вступлению Украины в ЕС, — СМИ

Это означает, что у Трампа есть рычаги влияния. Команда Трампа должна оказать давление на Орбана, чтобы он перестал играть роль саботажника и позволил бы Европе предпринять необходимые меры в качестве крупнейшего спонсора Украины.

В конце концов, членство Украины в ЕС отвечает интересам США — и интересам Трампа, поскольку способствует достижению его цели — прочному миру в Украине — и содействует заключению коммерческих сделок для Соединенных Штатов. Интеграция Украины в единый рынок ЕС значительно расширит экономический потенциал Киева. Американские инвестиции в Украину через Инвестиционный фонд США-Украина тоже выиграют. Кроме того, прогресс Украины на пути к членству в ЕС обеспечит необходимые реформы для поддержания стабильности в стране.

Трамп уже слышал эту аргументацию и поднял этот вопрос. На встрече в Белом доме с семью европейскими лидерами в августе Трамп в ходе импровизированного телефонного разговора высказал Орбану свое недовольство его противодействием вступлению Украины в ЕС. Теперь настал подходящий момент, чтобы вновь поднять этот вопрос. Если удастся убедить Орбана отказаться от противодействия Украине, это станет дипломатическим триумфом для Белого дома, подчеркнет влияние Трампа на других мировых лидеров и будет стратегическим успехом для Украины, Европы и Вашингтона.

Конечно, Орбан и раньше обходил обещания стороной, и Трамп, возможно, захочет проявить к своему другу снисходительность. Но вынесение этого вопроса на первый план на встрече в пятницу станет важным шагом, демонстрирующим, что Вашингтон следит за активизацией усилий Европы в области обороны и поддержки Украины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

