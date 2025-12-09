Три выстрела Буданова: ГУР может прослушивать Кремль — что это дает Украине

Буданов подтвердил способность ГУР прослушивать российских топов. По моему мнению, это не комментарий, а определенный сигнал.

Заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что украинская разведка имеет возможность прослушивать высокопоставленных чиновников РФ, — это не информирование общества. Это публичный выстрел с глушителем, направленный сразу в три аудитории: Кремль, партнеров и собственную систему безопасности.

1. Сигнал Кремлю: "вы проиграли приватность"

Буданов не называет имен, но контекст прозрачен: после обнародования содержания переговоров Ушаков-Дмитриев кремлевская система нервничает. Когда глава украинской разведки в ответ лишь улыбается и говорит: "Да, можем. Мы за это деньги получаем", это означает:

ГУР имеет доступ не только к "военному эфиру". Формулировка явно о конфиденциальных гражданско-государственных каналах, которые обычно находятся под контролем ФСО и ФСБ;

Кремль не контролирует собственные вертикальные каналы связи.

Следствием станет внутренняя зачистка:

ФСБ будет искать "кротов";

ФОС будет пересматривать криптомодули;

администрация президента РФ перейдет на курьерские схемы.

Все это замедлит принятие решений в Москве — и именно на это рассчитывает Буданов.

Публичный намек: "у вас нет закрытых комнат". По логике разведок, такое подтверждение делается только тогда, когда маневр уже завершен, а доступ к каналам — стабильный, проверенный и глубокий.

2. Сигнал партнерам: Украина — разведывательный игрок уровня топ стран НАТО

Западные СМИ уже намекали, что источником утечек относительно переговоров российских "миротворцев" могут быть именно украинские структуры. Подтверждение Буданова:

перечеркивает кремлевский нарратив о "слабой украинской разведке". Есть основания полагать, что украинская SIGINT- и COMINT-способность в конкретных российских сегментах превосходит даже возможности отдельных членов НАТО, поскольку основывается на долговременном доступе и глубине театра;

делает Украину поставщиком уникальной развединформации. Партнеры получают то, чего сами не видят из-за ограничения доступа к российскому внутреннему пространству;

усиливает переговорные позиции Киева. Когда Украина приносит на стол "записанные намерения Кремля", то ни один "мирный план" с сомнительными корнями не может быть навязан в обход Киева.

3. Сигнал внутри Украины: ГУР работает наступательно

Это важно в тонкой конкуренции спецслужб. Буданов демонстрирует: ГУР не занимается "обороной почты". Он показывает себя как наступательный орган, который:

способен проникать вглубь системы противника;

формирует в ситуациях вроде "плана Дмитриева" информационную повестку дня;

влияет на геополитические процессы через раскрытие переговоров РФ.

ГУР перехватывает инициативу у ФСБ на их поле. Настоящий месседж: "Ваша система не герметична. И вы не знаете, где именно она течет".

4. Нюанс, который эксперты не пропустят

Буданов озвучил это после того, как россияне впервые за долгое время начали массово жаловаться на утечки из собственных служб связи. Это означает:

ГУР дает понять: перехваченное — не случайность, а системная операция, которая продолжается, масштабируемая и успешная.

Кремль не может понять, что именно стало источником провала

SIGNT? Взлом правительственных каналов? Компрометация криптомодулей? HUMINT внутри администрации? Оперативный доступ к московской стационарной инфраструктуре связи?

Чем больше, тем эффективнее операция.

5. Стратегический эффект

Паралич доверия между российскими чиновниками. Внутри Кремля уже запускается механизм подозрений, проверок, изоляций и борьбы за доступ к президентским кабинетам.

Срыв кремлевских "мирных инициатив". Любой план, разработанный кулуарно, теперь может быть выведен в публичность Украиной, если он противоречит ее интересам.

Повышение ценности украинской развединформации на Западе. Как следствие — усиление политической и военной поддержки.

Имидж удара по российскому аппарату безопасности. Россия была вынуждена публично признавать проблемы внутренней безопасности. Для системы, которая живет по принципу "контроль превыше всего", это смертельный позор.

В качестве вывода можно констатировать, что Буданов сделал не "интервью". Он сделал операционное объявление:

Украина видит то, что Кремль хочет скрыть;

мы знаем, что вы говорите, еще до того, как вы оформите это решение;

ваши стены не хранят секретов.

Это — демонстрация стратегической инициативы. А для Москвы — зеркало, в котором она едва ли не впервые видит свою уязвимость на собственной территории.

*HUMINT (Human Intelligence) — агентурная разведка, или разведка через людей. Одно из старейших и ценнейших направлений разведки — и то, на которое делают ставку все топовые спецслужбы мира, включая Моссад, ЦРУ, MI6 и, безусловно, ГУР и СБУ. HUMINT — это получение информации через людей, которые имеют доступ к нужным нам объектам, процессам, структурам или лицам.

*IMINT (Imagery Intelligence) — это разведка изображений. Одно из трех ключевых направлений технической разведки наряду с SIGINT и HUMINT. IMINT — это добыча разведывательной информации через анализ изображений.

*SIGINT (Signals Intelligence), то есть разведка сигналов. Один из трех фундаментальных столпов технической разведки (вместе с HUMINT и IMINT). SIGINT — это добыча информации через перехват любых электронных сигналов.

*COMINT (Communications Intelligence) — разведка коммуникаций. Один из ключевых компонентов SIGINT (signals intelligence — разведка сигналов). COMINT — это перехват, анализ и расшифровка любых средств связи противника.

