Что еще переименует Трамп: общие контуры 2026 года для мира и для Украины

Прогнозы и решения — важная часть праздничных мероприятий, посвященных встрече нового и прощанию со старым. Интересно, будет ли 2026 год менее удивительным и хаотичным. В Америке состоятся выборы в Конгресс, а в Украине и Газе по-прежнему бушуют войны — остается только гадать, будут ли эти события доминировать в новом году. А с учетом того, что, по всей видимости, миллион или более страниц материалов по делу Эпштайна наводнили Министерство юстиции — приведут ли будущие отстранения от должности к падению еще большего числа высокопоставленных и влиятельных лиц или только низких и слабых?

Между тем, что еще в Вашингтоне можно переименовать в честь Трампа, или что еще Трамп может переименовать? Институт мира и Центр Кеннеди теперь носят имя Трампа, как и предлагаемый новый класс линкоров. Интересно, что об этом думают Джон Пол Джонс и другие морские герои? Представьте, если бы покойный Джон Маккейн (республиканец из Аризоны) все еще шагал по залам Сената. Тем не менее, есть заманчивая цель для смены названия.

Станет ли столица страны Вашингтоном, округом Трампа? Или просто Трампом, округом Колумбия? "Вашингтон Редскинс" стали "Командирами", но, возможно, их следует переименовать снова — "Вашингтон Трамперс" звучит неплохо, почти так же хорошо, как "Залив Америки" вместо "Мексиканского залива".

Что может принести 2026 год для президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина? Си хотел бы захватить Тайвань, но для Китая это, вероятно, слишком сложная задача. Достичь ее нелегко. В 1940 году Гитлер не смог пересечь Ла-Манш шириной около 30 миль, чтобы вторгнуться в Великобританию. Тайваньский пролив примерно в три раза шире.

Трамп в помощь: почему 2025 год оказался удачным для Путина и почему все может измениться в 2026-м

Что касается топографии, Тайвань похож на Норвегию, но в усиленном варианте. На его территории относительно мало мест для высадки амфибийных сил. Исходя из опыта амфибийных высадок в Нормандии в 1944 году и на Окинаве в 1945 году, для этого потребуются тысячи кораблей и малых судов, а также сотни тысяч солдат. Несмотря на то, что Китай является растущей морской державой, он не обладает и еще долго не будет обладать такими возможностями.

Поэтому Си, возможно, лучше заняться решением проблемы торгового профицита в размере около 1 триллиона долларов, который тормозит экономику и вызывает всевозможные внутренние проблемы, связанные с занятостью, заработной платой и ростом. Искусственный интеллект также бросает вызов контролю Коммунистической партии Китая. Эта технология предлагает способы обойти слежку и дисциплину. Тайваню, возможно, придется просто подождать.

Украина остается центральным вопросом для Путина в 2026 году. Учитывая склонность Трампа к России в отношении Украины, Путин действительно может добиться своего. Но у Украины тоже есть право голоса, и в этом заключается проблема. В отличие от Си, который может себе позволить отложить вопрос о Тайване, Путин уже по уши погряз в украинской войне. И это может стать тем, что выведет из равновесия 2026 год. У президента Украины Владимира Зеленского могут закончиться люди и патроны. Украина по-прежнему изобилует ядерными реакторами. В крайнем случае, может ли украинское ядерное оружие или грязная бомба стать последним средством отпора России?

Пристегните ремни, потому что 2026 год может сделать 2025 год спокойным морем по сравнению с ним — независимо от того, будут ли на нем плавать линкоры.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

