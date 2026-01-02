Задача на год для Украины — как выдержать последний отчаянный натиск России

Уже в который раз мы оказываемся в ситуации, когда решающими становятся наши психологическая устойчивость и сила духа, которые дают нам возможность продолжать сражаться, даже в абсолютной темноте. Враг снова пытается заставить нас сдаться, прежде всего в наших головах, потому что не может, как планировал, победить нас на поле боя. Наши уныние и отчаяние — последнее оружие россиян, на которое они сейчас делают основную ставку.

Главным фактором сохранения Украины были и остаются Силы обороны. Солдаты, сержанты и офицеры, которые, несмотря на прогнозы и информационный шум, усталость, разочарование, боль и страх, несмотря на саму смерть, упорно продолжают изо дня в день эффективно выполнять свою работу.

Сегодня, в момент, когда противник и сама судьба в очередной раз испытывают нас на прочность, мы должны вспомнить, ради чего и почему на протяжении 11-ти лет мы боремся против РФ — огромной машины смерти, целью которой является уничтожение всего, что отказывается подчиняться. Должны вспомнить, сколько раз наше государство находилось на краю пропасти и какими сверхчеловеческими усилиями украинский солдат каждый раз препятствовал его падению. И сейчас, как и в 2014, 2022 и во все другие годы войны, у нас нет другого варианта, чем, стиснув зубы, еще крепче держать в руках оружие и не допускать уныния.

Если мы опустим руки, Украина не выживет. Мы заплатили очень высокую цену и продолжаем платить ее ежеминутно, чтобы сейчас не впасть в отчаяние. Судьба украинской нации в руках каждого, кто сейчас на фронте, кто формирует надежный тыл, кто поддерживает войско и работает на развитие государства. Это не пафосное преувеличение, это результат нашей деятельности или бездействия, эффективности или неэффективности, умноженных на потраченное время. Это необходимо принять и сделать соответствующие выводы, исходя из понимания того, что все зависит от нас. Я подчеркиваю — от каждого из нас.

Задачей украинского общества сейчас является еще большая, еще более активная, всеобъемлющая поддержка фронта. Эта поддержка также начинается с личной борьбы с унынием: с противостояния российским информационным атакам на наше сознание, с отказа повиноваться вымышленным россиянами сценариям капитуляции, с уверенности в необходимости каждому на своем месте прилагать все усилия ради общего дела.

Для нас 2025-й был годом сложных испытаний и трансформаций: "Азов" успешно сдерживал наступательные действия противника на сложнейших участках фронта, расширялся до корпуса, развивался и наращивал боевую мощь, но вместе с тем, к сожалению, и терял своих самых достойных бойцов. Мы обязательно отомстим за них.

В 2026-м мы так же будем держать строй ради тех, кто за нами. В память обо всех, кто погиб на этой войне. Кого замучили и заморили голодом в прошлые века. Ради сотен тех "азовцев", которые более трех с половиной лет находятся в российском плену и чье возвращение домой — наш долг. Ради всех будущих поколений, которые должны жить в свободной Украине, а не под российской оккупацией. В конце концов, ради собственного достоинства, верности присяге и возможности в будущем без угрызений совести смотреть на свое отражение в зеркале. В будущем, единственным гарантом которого является украинское войско.

Держим строй!

Уничтожаем оккупантов!

